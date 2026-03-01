Son Mühür- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından bazı sahneleri “milli ve manevi değerlere, genel ahlaka aykırı” bulunduğu gerekçesiyle incelemeye alınan Jasmine dizisi hakkında verilen yayın durdurma kararı sonrası tartışmalar sürüyor.

Türkiye’de yayından kaldırılan yapımla ilgili dizinin başrolü Asena Keskinci, ilk kez açıklama yaptı.

Asena Keskinci: “Heyecanla çektik”

Nişantaşı City’s’te objektiflere yansıyan Asena Keskinci, projeyle ilgili sessizliğini bozdu. Oyuncu, dizinin çekim sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Heyecanla çektik. Keyifli olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de nadiren yapılmış işlerden biriydi. Biraz ayağımız tökezledi. Avrupa ve Amerika’da yayını devam ediyor.”

“Bazı şüphelerim vardı”

Keskinci, “Toplum baskısı aklınıza geldi mi, tedirginliğiniz var mıydı?” sorusuna ise temkinli bir yanıt verdi.

Her rolün kendi içinde zorluk barındırdığını belirten Keskinci, süreçte bazı çekinceleri olduğunu dile getirdi.

“Her rolün zorluğu var. Oyuncu olarak bunların altından elimizden geldiğince kalkmaya çalışıyoruz. Benim bazı şüphelerim vardı. Bazı şeyleri yapmakta zorlandığım için yapımla paylaşmıştım.”

“Sahneler kontrollü çekildi”

Dizide yer alan sahnelerle ilgili de konuşan oyuncu, özel hayatıyla rolünü ayırdığını vurguladı. Keskinci, “Asena olarak öpüşmem yok, o sahneler kontrollü çekildi. Gerçeği yansıttığımız için halen arkasındayım.”