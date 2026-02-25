Trendyol Süper Lig’de son üç haftada gol atamayan, bu süreçte 7 puan kaybederek 5’inci sıraya gerileyen Göztepe, cumartesi günü sahasında oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasına dikkat kesildi. Göztepe, Süper Lig kapsamında Eyüpspor ile Gürsel Aksel Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Geçen sezonun tekrarı mı?

Geçen hafta deplasmanda Beşiktaş karşısında alınan 4-0’lık mağlubiyetin ardından sarı-kırmızılı ekipte moral kaybı yaşandı. Geçen sezonki 11 maçlık galibiyet hasretinin başlangıcının da benzer bir döneme denk gelmesi, camiada temkinli bir bekleyişe neden oldu.

Bu sezon ilk kez üst üste üç maç kazanamayan İzmir temsilcisinde teknik heyet ve yönetim, genç oyuncu grubuna soğukkanlı olunması yönünde mesaj verdi. Takım içinde panik havası oluşmaması adına toplantılar yapıldığı öğrenildi.

Efkan’dan iyi haber

Öte yandan sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu’nun iyileşerek antrenmanlara başlaması teknik ekibi rahatlattı. Deneyimli futbolcunun Eyüpspor karşılaşmasının maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Teknik direktör Stanimir Stoilov’un hafta boyunca oyuncularıyla birebir görüşmeler yaptığı ve zorlu sürecin birlik içinde aşılabileceğini vurguladığı belirtildi. Bulgar çalıştırıcının Eyüpspor mücadelesinde Arda Okan, Guilherme Luiz ve Efkan Bekiroğlu gibi isimlere ilk 11’de görev vererek kadroda değişikliğe gitmesi öngörülüyor.