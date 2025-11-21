Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ulusa seslendiği kapsamlı konuşmasında ülkenin tarihinin en kritik dönemeçlerinden birinde olduğunu söyledi. ABD’nin sunduğu barış planı üzerinden yoğun tartışmalar sürerken Zelenskiy, Ukrayna’nın uluslararası itibarını ya da en önemli müttefiklerinden birini kaybetme riskiyle karşı karşıya olabileceğini dile getirdi.

Konuşmasının başında, “Şimdi tarihimizin en zor anlarından biri” sözleriyle durumun ciddiyetini vurgulayan Zelenskiy, ülkenin iki baskı arasında kaldığını belirtti:

“Önümüzde iki seçenek var: Ya onurumuzdan oluruz ya da kilit ortağımızı kaybetme riskini göze alırız. Ya ABD’nin önerdiği 28 maddelik zorlayıcı plan, ya da Ukrayna’nın şimdiye kadarki en zorlu kışı ve daha büyük riskler…”

“Düşmana koz vermeyeceğiz”

ABD’nin önerdiği plan üzerinde çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Zelenskiy, yüksek perdeden açıklamalar yerine diplomatik bir tutum sergileyeceklerinin altını çizdi:

“Argümanlarımızı sunacağız, ikna edeceğiz, alternatifler önereceğiz. Ama düşmana Ukrayna’nın barış istemediğini söyleme fırsatı tanımayacağız.”

“Saçmalıkları bırakın, birlik zamanı”

Zelenskiy, iç siyasi tartışmalara da sert bir mesaj gönderdi. Ukrayna’nın savaş halinde olduğunu vurgulayarak tüm siyasi aktörleri sorumluluk almaya çağırdı:

“Şimdi tüm Ukraynalılara sesleniyorum: Halkımıza, politikacılarımıza, yönetenlere… Birlik olmamız gerekiyor. Saçmalıkları bırakmanın zamanı. Devletin tüm kurumları uyum içinde çalışmalı. Savaşan bir ülkenin parlamentosu ve hükümeti etkili olmalıdır. Düşmanımızın kim olduğunu şaşıracak lükse sahip değiliz.”

Tam kapsamlı işgalin ilk günlerini hatırlatan Zelenskiy, o dönemde teslim olma ihtimalinden bahsedenlerin yanıldığını, Ukrayna’nın bugün de aynı kararlılığı sürdüreceğini söyledi.

ABD’nin barış planı tartışılıyor

Ukrayna’ya sunulan ve 28 maddeden oluştuğu bildirilen taslak plan, dört ana başlık içeriyor:

Ukrayna’da barış

Güvenlik garantileri

Avrupa’da güvenlik

ABD’nin Rusya ve Ukrayna ile gelecekteki ilişkileri

Medya sızıntılarına göre plan, Kiev’in kontrolündeki bazı Donbas bölgelerinden çekilmesini, Ukrayna ordusunun küçültülmesini ve bazı silah sistemlerinden vazgeçilmesini öngörüyor. Buna karşılık ABD, Rusya’nın olası yeni bir saldırısına karşı Kiev’e ve Avrupa’ya güvenlik garantisi vermeyi teklif ediyor.

Plan ayrıca Ukrayna’nın Anayasası’na NATO’ya asla katılmayacağı yönünde bir hüküm eklemesini, NATO’nun da Ukrayna’nın üyeliğini gelecekte imkânsız kılacak bir maddeyi kabul etmesini içeriyor. Ülkede anlaşmadan 100 gün sonra seçim yapılması da şartlar arasında.

Zelenskiy Avrupa liderleriyle görüştü

Ukrayna lideri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı ortak görüşmede ABD’nin barış planını ele aldı.

Konuşmasını birlik mesajıyla tamamlayan Zelenskiy, Ukrayna halkının kendisine güç verdiğini belirtti:

“Tarihimizin en ağır dönemlerinden birindeyiz ama yalnız değilim. Halkım yanımda. Birlikte çalışacağız; barışımız, onurumuz ve özgürlüğümüz için.”