İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Karayip bölgesindeki gelişmeler ele alındı. Son yıllarda iki ülke arasında artan iş birliğine dikkat çeken Arakçi, ilişkileri güçlendirme ve genişletme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

"Venezuela halkı ve seçilmiş hükümetine destek veriyoruz"

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri tehditlerini kınayan Abbas Arakçi, ABD'nin Karayip bölgesinde deniz seyrüsefer güvenliğine yönelik eylemleri ile Venezuela'ya karşı güç kullanma tehdidini, uluslararası hukukun temel ilkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Venezuela halkı ve seçilmiş hükümetine destek veriyoruz. Bölgesel ve küresel barış ile istikrar için açık bir tehdit oluşturan bu yasa dışı ve tek taraflı uygulamalara karşı uluslararası toplumun kararlı biçimde sorumluluk alması gerekiyor." diye konuştu.

İş birliğinin önemi güçlendi

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ise ABD'nin yasa dışı yaptırımları ve tehditleri karşısında Venezuela halkı ve hükümetine verdiği destek nedeniyle İran'a teşekkür ederek, ülkesinin bu baskılar karşısında ulusal egemenliğini ve bağımsızlığını savunma konusundaki kararlılığını yineledi.

Venezuelalı Bakan Gil, ABD'nin dayattığı tek kutuplu sisteme karşı koymak ve ülkelerin ulusal egemenliğini savunmak amacıyla uluslararası platformlarda ikili ve çok taraflı eşgüdüm ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.