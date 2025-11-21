Son Mühür- Al Maktoum Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen Dubai Hava Şovu'nun son gününde, akrobasi gösterisi yaparken, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait bir HAL Tejas Mk1A savaş uçağı düştü.

Sosyal medya X'te dolaşan ve kaza anını gösteren videoları, uçağın yüksek açılı bir manevradan sonra keskin bir şekilde burun dalışına girdiğini, ardından pist yakınındaki zemine çarpma anında bir ateş topuyla patladığını ve kalın siyah dumanlar çıkardığını gösteriyor.

Bu, Tejas'ın 2015'teki envanter girişinden bu yana yalnızca ikinci operasyonel kazası olarak kayıtlara geçti.

İlk kaza Rajasthan'da 2021'de bir eğitim sorti sırasında meydana gelmişti.

IAF pilotun ölümünü doğruladı...



1.500 saatten fazla uçuç deneyimine sahip olan Hintli pilot Yarbay Vikram Singh'in ölümü IAF tarafından doğrulandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve pilotaj hatası mı, yoksa teknik bir aksaklık mı sorusunun cevabının şu an için verilemeyeceği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikler ve Hindistan yetkililerinin birlikte yürüttüğü soruşturmanın 72 saat içinde sonuçlandırılması bekleniyor.

Dubai Hava gösterilerinin kazanın ardından durdurulduğu öğrenildi.

