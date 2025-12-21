Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın tam abluka talimatının ardından Venezuela'nın petrolünü Çin'e götüren tankere el konulduğu açıklandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noemyaptığı açıklamada, ABD'nin uluslararası sularda Venezuela açıklarında bir petrol tankerini durdurduğunu doğruladı.

Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly, tankerin yaptırım uygulanan petrol içerdiğini söyledi ve X'te yayınladığı mesajda,

"Bu, çalıntı petrol kaçakçılığı yapmak ve uyuşturucu teröristi Maduro rejimini finanse etmek için Venezuela'nın gizli filosunun bir parçası olarak faaliyet gösteren, sahte bayrakla seyreden bir gemiydi," diye yazdı.

Çin en büyük ithalatçısı...



Analistlere göre Çin, Venezuela ham petrolünün en büyük alıcısı olup , ithalatının yaklaşık yüzde 4'ünü bu petrol oluşturuyor.

Aralık ayındaki sevkiyatların günlük ortalama 600.000 varilin üzerinde olması bekleniyor.

Talepte yaşanan düşüşle sakin bir dönemden geçen petrol fiyatlarının Venezula petrolüne yönelik ablukanın artması halinde yükselme ihtimalinden endişe ediliyor.



ABD'nin 2019'da Venezuela'ya enerji yaptırımları uygulamasından bu yana, Venezuela petrolü satın alan tüccarlar ve rafineriler, konumlarını gizleyen tankerlerden oluşan bir "gölge filo"ya ve İran veya Rus petrolü taşıdığı için yaptırım uygulanan gemilere başvurmak zorunda kalmıştı.

Venezuela'da "Crag" takma adıyla yükleme yapan ve gizli filonun bir parçası olan Centuries gemisi, devlet petrol şirketi PDVSA'nın iç belgelerine göre, Çin'e gitmek üzere yaklaşık 1,8 milyon varil Venezuela Merey ham petrolü taşıyordu.