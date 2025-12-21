Son Mühür- Güney Afrika Polis Teşkilatı Johannesburg'un güneybatısındaki bir kasabada sabahın erken saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda dokuz kişinin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını, yetkililerin şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir arama başlattığını bildirdi.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, olay yerel saatle gece 1'den hemen önce Johannesburg'un Bekkersdal semtindeki ruhsatlı bir tavernada meydana geldi.

12 kişinin saldırdığı belirlendi...



Polisin açıklamasına göre, beyaz bir minibüs ve gümüş renkli bir sedan araçta bulunan yaklaşık 12 kimliği belirsiz şüpheli, meyhane müşterilerine ateş açtı ve olay yerinden kaçarken rastgele ateş etmeye devam etti.

Cinayet oranı çok yüksek...



Polis, saldırının nedeninin soruşturma sonucunda belirleneceğini de sözlerine ekledi.

Afrika'nın en büyük ekonomisi olan Güney Afrika, günde ortalama 60 cinayetle dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olmasıyla biliniyordu.

Saldırının gerçekleştiği bölgenin altın madenciliğindeki düşüş nedeniyle yüksek işsizlik ve yoksulluk oranlarıyla karakterize bir alan olduğu öğrenildi.