Endonezya’nın Orta Java eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Gece saatlerinde meydana gelen kazada çok sayıda yolcu da yaralandı.

Otobüs beton bariyere çarptı

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, başkent Cakarta’dan Yogyakarta yönüne seyir halinde olan şehirler arası yolcu otobüsü, Orta Java eyaletine bağlı Semarang kentindeki Krapyak gişeleri yakınlarında kontrolden çıktı. Otobüsün beton bariyere çarptıktan sonra devrildiği belirtildi.

Virajlı yol kazaya neden oldu

Arama kurtarma ekiplerinin verdiği bilgilere göre, 34 yolcuyu taşıyan otobüsün virajlı bir yol kesiminde dengesini kaybederek yan yattığı ifade edildi. Yolun yapısının ve gece koşullarının kazayı ağırlaştırdığı değerlendirmesi yapıldı.

Ekipler 40 dakika sonra olay yerine ulaştı

Kazanın ardından polis ve arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 40 dakika içinde olay yerine ulaştığı bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, devrilen otobüste sıkışan yolcuları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Ölü sayısı hastanede arttı

Yetkililer, kazada 6 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 10 kişinin ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Yaralıların tedavilerinin çevredeki hastanelerde sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, otobüsün teknik durumu, sürücünün seyir hızı ve yol koşullarının kazadaki etkisinin araştırıldığı bildirildi.