Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Ukrayna’ya sağladığı yardımlara teşekkür eden Zelenskiy, “Türkiye'nin sağladığı tüm yardımlara büyük değer veriyoruz. Gerçek bir barışın sağlanması için gösterilen sürekli hazır olma ve kararlılığa minnettarız” ifadelerini kullandı.

Diplomatik adımlar masada

Zelenskiy, görüşmede mevcut gelişmelerin ve diplomatik süreçlerin ele alındığını belirtti. Ukrayna’nın liderler düzeyinde müzakerelere hazır olduğunu vurgulayan devlet başkanı, “Ne yazık ki bu formattan kaçan ve savaşı sürdüren Rusya’dır” dedi.

Rusya’nın saldırıları gündemde

Ukrayna lideri, son günlerde artan saldırılara da dikkat çekti. Zelenskiy, Rusya’nın yalnızca bir gecede 30’dan fazla füze ve yaklaşık 600 insansız hava aracı (İHA) fırlattığını aktardı. Bu saldırılarda 4’ü çocuk olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de ağır yaralı olduğunu duyurdu.

Türk şirketi ve diplomatik misyonlar hedef oldu

Zelenskiy’nin verdiği bilgilere göre, Rusya’nın saldırılarında bir Türk işletmesi, Azerbaycan Büyükelçiliği, Avrupa Birliği Delegasyonu ve yerleşim alanları da hedef alındı. Zelenskiy, bu saldırıların Ukrayna ve uluslararası ortakların barışı sağlama çabalarına Putin’in verdiği yanıt niteliğinde olduğunu ifade etti.

Rusya’ya karşı daha sert adımlar çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya’ya karşı uluslararası baskının artırılması gerektiğini dile getirdi. Yaptırımlar, gümrük tarifeleri ve siyasi adımların daha güçlü şekilde uygulanması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, müttefiklerinden bu yönde kararlılık beklediklerini kaydetti.

Güvenlik garantileri ve Türkiye’nin rolü

Görüşmede güvenlik garantilerinin de gündeme geldiğini belirten Zelenskiy, ulusal güvenlik danışmanlarının çalışmalarını sürdürdüğünü ve çerçevenin önümüzdeki hafta yazılı hale getirileceğini açıkladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle Karadeniz’de güvenliğin sağlanmasına yönelik sürece Savunma Bakanı’nı dahil ettiğini duyurdu.