Son Mührü- Türkiye, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda önemli bir dönemeçten geçiyor. PKK’nın kendini feshetmesi ve sembolik bir törenle silahların imha edilmesiyle başlayan süreç, Meclis gündemine taşındı. Bu kapsamda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarını farklı kesimlerin temsilcilerini dinleyerek sürdürüyor.

Eski TBMM Başkanı Yıldırım’dan vatandaşlık tanımı çağrısı

Komisyonun bugünkü oturumunda eski TBMM Başkanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Anayasa’daki vatandaşlık tanımının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Vatandaşlık tanımı etnik kimliğe dayalı değil, eşitlik temelinde olmalıdır. Bu değişiklik üniter yapımızı zayıflatacak anlamına gelmemelidir. Toplumda birleştirici ve bütünleştirici adımlar atmalıyız” ifadelerini kullandı.

Terörün önündeki engeller ve toplumsal birlik mesajı

Yıldırım, Türkiye’de kalkınma ve yatırımların önündeki en büyük engelin terör olduğunu belirterek, “Kürtler de, Türkler de bu milletin asli unsurlarıdır. Cumhuriyet birlikte kurulduysa, bugün de hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış hissetmemelidir” dedi.

Yıldırım’ın ikinci çıkışı

Eski TBMM Başkanı, vatandaşlık tanımı konusundaki görüşlerini ilk kez dile getirmiyor. Daha önce Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından düzenlenen “Yeni Anayasa Buluşmaları” programında da benzer açıklamalarda bulunmuş ve Anayasa’nın 66. maddesindeki “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür” ifadesini tartışmaya açmıştı.