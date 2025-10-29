Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından Türkçe bir kutlama mesajı paylaştı.

Zelenskiy, mesajında Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostane ilişkilere ve Karadeniz’deki stratejik iş birliğine dikkat çekti.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve dost Türk halkını içtenlikle kutluyorum”

Zelenskiy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve dost Türk halkını Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle içtenlikle kutluyorum. Türkiye ile dostane ve samimi ilişkilerimize ve Karadeniz bölgesinin güvenliği için yürüttüğümüz iş birliğine büyük değer veriyoruz.”

Ukrayna lideri, iki ülke arasındaki dayanışmanın bölgesel barış için önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

“Egemenliğimize verdiğiniz sarsılmaz destek için minnettarız”

Zelenskiy, Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğe de özel olarak teşekkür etti:

“Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğiniz, kilit konulardaki ilkeli tutumunuz ve kalıcı barışın tesisi için gösterdiğiniz çabalardan dolayı müteşekkiriz.”

Zelenskiy, Türkiye’nin uluslararası arenada sergilediği diplomatik denge politikasını takdirle karşıladıklarını vurguladı.

“Türkiye uluslararası ilişkilerde önde gelen ülkelerden biri haline geldi”

Ukrayna Devlet Başkanı, Cumhuriyet’in ilanından bu yana Türkiye’nin büyük bir gelişim kaydettiğini ifade etti:

“Türkiye uzun bir yol kat etti ve bugün uluslararası ilişkilerde önde gelen ülkelerden biri konumunda. Türkiye’nin başarısının daim olmasını, dost Türk halkına ise refah ve mutluluk diliyoruz.”

Karadeniz vurgusu dikkat çekti

Zelenskiy’nin mesajında Karadeniz güvenliği ve bölgesel iş birliği vurgusu öne çıktı.

Ukrayna ve Türkiye, son yıllarda savunma sanayi, enerji, tahıl koridoru ve insani yardımlar alanlarında yakın ilişkiler yürütüyor.