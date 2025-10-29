Son Mühür / Yağmur Daştan - Kamuoyunda “Frankenstein varyantı” olarak bilinen XFG, son günlerde vatandaş tarafından en çok konuşulan konulardan biri. Dünya, geçtiğimiz yıllarda Kovid 19 salgını gerçeği ile tanışmışken "Frankenstein varyantı" olarak adlandırılan yeni türün Türkiye’de de görüldüğünün duyurulması endişeleri beraberinde getirdi. Kronik rahatsızlığı olmayanlar için şimdilik endişelenecek bir durum olmadığını söyleyen İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Fahri Yüce Ayhan, bilinmesi gerekenleri anlattı.

“Geçtiğimiz aylarda İzmir’de artış yaşanmıştı”

Mevsim değişikliği nedeniyle soğuk algınlığı yapan enfeksiyonların artmaya başladığı bir dönemde olduğumuzun altını çizerek açıklamalarına başlayan Başkan Dr. Ayhan, “Havaların soğuması, kapalı alanlarda daha çok vakit geçirme, okulların açılması gibi faktörler bu tür enfeksiyonların yayılımını kolaylaştırıyor. Mevsimsel olarak beklenen solunum yolu enfeksiyonu yayılımı zaten var. Yaklaşık bir ay önce İzmir’de Kovid 19 vakalarında bir artış yaşandığını da biliyoruz. Ancak şu anda biraz daha azaldığını söylemek mümkün. Frankenstein Varyantı olarak adlandırılan virüs de zaten Omicron Varyantı’nın alt soyu. Sıfırdan, ilk defa ortaya çıkan bir varyant değil; mevcut varyantın varyasyonu. Dolayısıyla virüs açısından şimdilik çok büyük bir davranış değişikliği yok. Bulaştırıcılığı biraz daha kolay; Omicron Varyantı’nın özelliklerini taşıyor. Bunun dışında öldürücü ya da klinik tabloyu daha ağır seyrettirecek bir etkisi yok. Bu haliyle Frankenstein Varyantı, mevsimsel soğuk algınlığı virüsü gibi davranıyor” dedi.

“Atık sulardan analiz yapın” önerisi

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Frankenstein Varyantı’na, Kovid-19’un Omicron kökenli çeşitli alt türlerinin birleşmesiyle oluşan melez bir virüs olduğu için bu ismi verdiği bilgisini de veren Dr. Ayhan, “Yoksa, ekstra korkutucu bir durum söz konusu değil. Risk grubunda olan kişilerin dikkatli olması gerekiyor ama diğer gruplar için ciddi endişeye neden olabilecek bir şey yok. Şu anda yeni bir pandemi de beklemiyoruz. Tabii yeni varyantların nasıl ortaya çıkacağını ve nasıl çıkacağını da bilemiyoruz. Bu noktada varyant analizlerinin sıkı takibinin yapılması gerekiyor. Bizim önerimiz kentlerin atık sularından örnekler alarak bir çalışma yapılması. Tek tek hastaları test etmektense atık sularda varyant analizi yapmak çok daha etkili olur. Dünyada bunun örnekleri var, en azından Türkiye’de de bu noktada yeni varyant analizleri yapılabilir” ifadelerini kullandı.

“Risk grubunda olan hastalar, dikkat!”

Son olarak, “Her influenza (grip) gibi tüm solunum yolu enfeksiyonu etkenlerinde olduğu gibi Frankenstein Varyantı’nda da risk grubunda olan hastalar bu varyantta da risk altında” mesajı veren Dr. Ayhan, “Özellikle ileri yaştaki hastalar, onun dışında KOAH, amfizem, astım gibi kronik solunum yolu ve akciğer hastalığı olan kişiler doğal olarak riskler altında. Genel olarak önerebileceğimiz şey, bireylerin özellikle bu tür kapalı ortamlardan mecbur değillerse uzak durmaları ve kendilerini maske, mesafe ve el hijyeni ile korumaları. Bunun dışında herhangi bir enfeksiyon bulgusu olan bireylerin de çevreyi korumak adına özellikle kapalı alan ve toplu ulaşımda maske kullanmaları önerilebilir. Ayrıca influenza hastalığına karşı aşı grubunda olan kişilerin mutlaka aşılanmasını öneriyoruz” diye konuştu.