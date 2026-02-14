Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında yaptığı konuşmada dünya gündemine oturan açıklamalarda bulundu. Savaşın gölgesinde ertelenen seçimler konusuna açıklık getiren Zelenskiy, uluslararası toplumun ve özellikle ABD’nin Rusya lideri Putin üzerinde gerekli baskıyı kurarak bir ateşkes sağlaması durumunda sandığa gitmeye hazır olduklarını belirtti. Ukrayna lideri, "Bize iki aylık bir huzur ortamı tanıyın, gerekli altyapıyı ve güvenliği tesis edelim; ardından demokratik süreci işletelim" diyerek ateşkesin seçimler için ön koşul olduğunu vurguladı.

"Sandık için güvenlik ve altyapı şart"

Seçim hazırlıklarının karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olduğunun altını çizen Zelenskiy, cephedeki askerlerin ve sivil vatandaşların can güvenliği garanti altına alınmadan demokratik bir oylamanın mümkün olamayacağını dile getirdi. Amerikan yönetiminin bu konuda bir beklentisi varsa bunu karşılamaya açık olduklarını belirten Zelenskiy, "Eğer Washington ve Moskova Ukrayna’da bir seçim yapılmasını elzem görüyorsa biz buna karşı değiliz. Ancak bunun için askerin oy kullanabileceği, altyapının çalıştığı ve saldırıların durduğu bir ortama ihtiyacımız var" ifadelerini kullanarak sürecin ancak istikrarla başlayabileceğini ifade etti.

Donald Trump’a "Baskı kur" çağrısı ve yasal adımlar

Ukrayna lideri, muhtemel bir ateşkesin sağlanmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın kilit bir rol oynayabileceğine dikkat çekti. Trump’ın Rusya üzerinde nüfuzunu kullanarak saldırıları durdurması halinde, Ukrayna parlamentosunun mevcut yasaları hızla revize edebileceğini ve seçimlerin önündeki hukuki engellerin kaldırılabileceğini söyledi. Rusya’nın seçim düzenlemesi halinde kendilerinin de derhal ateşkes ilan etmeye hazır olduklarını ekleyen Zelenskiy, diplomatik manevra alanını geniş tuttuğunun sinyalini verdi.

Cenevre’de üçlü zirve beklentisi

Gelecek hafta İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD öncülüğünde gerçekleştirilmesi planlanan Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri arasındaki üçlü görüşmelere de değinen Zelenskiy, bu temasların artık somut sonuçlar doğurması gerektiğini vurguladı. Görüşmelerdeki iletişim kopukluklarına dikkat çeken Ukrayna lideri, "Bazen masadaki tarafların birbirinden tamamen kopuk konuları tartıştığı hissine kapılıyorum. Cenevre’deki buluşmanın samimi, ciddi ve tüm taraflar için faydalı bir zemine oturmasını temenni ediyorum" diyerek müzakere sürecindeki verimsizliğe işaret etti.

Washington’dan gelen "İmtiyaz" baskısı ve Avrupa’nın rolü

Zelenskiy, Beyaz Saray’dan gelen "harekete geçme" yönündeki telkinleri "bir miktar baskı" olarak hissettiğini samimiyetle itiraf etti. Müzakere masasında gündeme gelen taviz ve imtiyaz başlıklarının genellikle Rusya’dan ziyade Ukrayna’nın hakları üzerinden tartışılmasını eleştiren lider, bu durumun adil olmadığını savundu. Ayrıca, son dönemde müzakere süreçlerinin dışında kalan Avrupa ülkelerinin, ilerleyen dönemde daha belirleyici ve aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini, kıtanın güvenliğinin Avrupalı aktörlerin elinde güçlenmesini beklediğini dile getirdi.

Abu Dabi temaslarından sonra gözler yeni süreçte

Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’de ABD’nin arabuluculuğuyla gerçekleştirilen iki tur görüşmenin "yapıcı" geçmesine rağmen somut bir ilerleme kaydedilemediğini hatırlatan Zelenskiy, mevcut durağanlığın ancak kararlı bir diplomasiyle aşılabileceğini belirtti. Ukrayna’nın egemenliğinden ödün vermeden barış yolunda adım atmaya hazır olduğunu ifade eden Zelenskiy, uluslararası aktörlerin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.