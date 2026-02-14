Son Mühür- ABD'yle Venezuela arasında bahar havası estiren süreç, kanlı bir baskınla başlamıştı.

Başkan Trump'ın koltuğa oturmasının ardından ilk hedefe koyduğu ülke olan Venezuela'nın tartışmalaı lideri Nicolas Maduro, modern tarihin en ilginç operasyonlarından biriyle yakalanarak ABD'ye getirildi.

ABD'nin en köklü gazetelerinden biri olan Wall Street Journal (WSJ), Venezuela operasyonuyla ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.



Askeri operasyonda bir ilk...



Başkan Donald Trump'ın "Operation Absolute Resolve" (Mutlak Kararlılık Operasyonu) adını verdiği operasyonda Pentagon'un yapay zekaya başvurduğunu belirten WSJ, Anthropic'in geliştirdiği Claude adlı yapay zeka modelini aktif olarak ABD askerleri tarafından kullanıldığını öne sürdü.



Gazeteci Yunus Emre Erdölen,

''Claude'nın sahibi Anthropic şirketi yetkilileri yapay zeka uygulamalarının şiddet içeren olaylarda kullanılmasının kullanıcı sözleşmelerine aykırı olduğunu söylüyor'' hatırlatmasında bulundu.

ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı bir açıklamada,

''Kafa karıştırıcı silahımız var. Tek bir atış bile yapamadılar. Rus teçhizatı çalışmadı. Çin teçhizatı çalışmadı. Herkes bunun neden çalışmadığını anlamaya çalışıyor. Bir gün öğreneceksiniz'' demişti.



83 kişi hayatını kaybetmişti...



ABD özel kuvvetleri'nin Başkent Caracas'a helikopterlerle indiği ve başkanlık sarayını bombalayarak Maduro ile eşi Cilia Flores'i kaçırdığı opersyonda 32'si Kübalı Özel Kuvvetler mensubu olmak üzere 83 kişi hayatını kaybetmişti.



O ıslık bizi hareketsiz bıraktı...



Saldırıdan sağ kurtulanlar,

"Islık gibi bir ses duyduk, sonra her şey durdu. O ıslık bizi tamamen hareketsiz bıraktı. Hareket edemedik, baş dönmesi, mide bulantısı başladı. Bazılarımız kan kustu, burnumuzdan kan geldi, ayağa bile kalkamadık."

"Düğmeye bastık ama hiçbir şey çalışmadı. Roketatarlar, iletişim cihazları, radarlar – hepsi birden devre dışı kaldı'' ifadeleriyle yaşadıkları şaşkınlığı dile getirmişti.