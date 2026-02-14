Son Mühür - Arnavutluk basınında yer alan haberlere göre Bisha, yüzü ve sesinin “Diella” karakterinde kullanılmasının kişisel imajına zarar verdiğini savunarak Tiran Birinci Derece İdari Mahkemesi’ne dava dilekçesini sundu.

1 milyon euro tazminat talebi

Bisha, ses ve görüntüsünün yalnızca “e-Albania” hükümet portalındaki sanal asistan modeli için kullanılmasına izin verdiğini, ancak “Yapay Zeka Bakan” uygulaması için herhangi bir onay vermediğini belirterek 1 milyon Euro tazminat talebinde bulundu. Dava dilekçesinde Arnavutluk Bakanlar Kurulu, Başbakanlık, Arnavutluk Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı (AKSHI) ve bir şirket davalı olarak yer aldı. Bisha ayrıca yargılama süreci tamamlanana kadar “Yapay Zeka Bakan Diella”da ses ve görüntüsünün kullanılmamasını istedi. Öte yandan Diella, 11 Mayıs 2025’teki genel seçimlerin ardından kurulan hükümette görev almış, Başbakan Edi Rama bu yapay zeka karakterinin kamu ihalelerinden sorumlu olacağını açıklamıştı. Dünya basınında geniş yer bulan Diella’nın Arnavutluk Meclisi’ndeki ilk konuşması ise muhalefet tarafından “anayasaya aykırı” olduğu gerekçesiyle protesto edilmişti.