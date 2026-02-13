Son Mühür- ABD Hazine Bakanı Scott Bessen'in, ''Ukrayna'da barış anlaşması durumunda Rus petrolüne yönelik yaptırımlar kaldırılacak'' açıklaması, Kremlin'den sızdırılan son belgelerin ışığında ayrı bir önem kazandı.

Teknoloji hisseleri, altın ve gümüş...



Londra merkezli MADA Strategic Insight (stratejik istihbarat/analiz şirketi) Başkanı Ahmed Ramadan, ''Büyük bir olayı bekliyoruz!'' vurgusuyla dile getirdiği analizinde,

''‎Perşembe günü 90 dakika içinde altın ve gümüş kontratları değerinin 1,74 trilyon dolarını kaybetti, Amerika'nın yedi büyük şirketinin hisseleri yaklaşık bir trilyon dolar kaybetti.

Birkaç gün önce kıymetli metaller piyasası 36 saatte 7 trilyon dolar ve teknoloji şirketlerinin hisseleri 1,4 trilyon dolar kaybetti!..

Kremlin'den sızdırılan belgeye dikkat...



‎Aynı zamanda büyük şirketlerde toplu istifalar yaşandı, eşi benzeri görülmemiş bir panik hali gibi, ve Putin'in Trump'a Yüzyılın Anlaşması önerdiği bir iç mesaj sızdırıldı'' hatırlatmasında bulundu.

''Bu anlaşma Rusya'nın enerji kontratlarını dolarla fiyatlandırmasına dönmesini içeriyor'' diyen Ahmed Ramadan,

''Nadir metaller alanında entegrasyonla birlikte, bu Trump'ı Avrupa'dan kurtarıyor ki o Avrupa'yı düşman olarak görüyor.

Putin'i ise Rusya'nın halefi olmayı uman Çin'den kurtarıyor ve ona Doğu Avrupa'da Amerikan müdahalesi korkusu olmadan genişleme izni veriyor.

Birleşmiş Milletler'i ve kurumlarını çöküşe sürükleyecek, Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu felce uğratacak, Çin'i paniğe sevk edecek ve dünyanın en sıcak bölgelerindeki siyasi coğrafyayı ve nüfuz sistemlerini yeniden şekillendirecek'' değerlendirmesinde bulundu.

''‎Araplar ve İslami ülkeler bu sürecin neresinde?'' diye soran Ahmed Ramadan,

‎''Büyük ülkeler zamanla yarışıyor, hükümetler içeride büyük gelişmelere karşı önlem olarak saflarını yeniden düzenliyor.

Suudi Arabistan ve Türkiye'de kabine değişikliği...



Suudi Arabistan‬ ve Türkiye'deki bakanlık değişiklikleri yaklaşan zorunluluklara hazırlık göstergesi ve iç evi daha güçlü ve dayanıklı hale getirme hazırlığı.

‎Büyükler arasındaki darbe sert ve kemer altına indi, aşırı askeri güce başvurmak yerine en önemli ekonomik dayanaklar yıkılıyor, şirketler iflasa sürükleniyor, yetenekler güvenli bir sığınak aramak için göç etmeye zorlanıyor, belirsizliğin büyük bir hali altında'' ifadelerine yer verdi.

Kazanan ABD ve Rusya olacak...



‎''Sorulan soru: Amerikan girişinin Ermenistan ve Azerbaycan'a Trump-Putin anlaşmalarının bir parçası olması mümkün mü?'' hatırlatmasında bulunan Ramadan,

''Bu anlaşmalar Trump'ın İran'ı ve ağlarını ve uzantılarını yutmasını kapsayacak şekilde genişler mi?

Karşılığında sessiz kalacak Rus ayısının Ukrayna‬ stratejik öneme sahip topraklar elde etmesi garantisiyle.

‎Trump'ın anlaşmalara olan telaşı başkalarının iştahını kabartmış gibi görünüyor, onlar da krizleri ve çatışmaları için bir çıkış yolu buluyorlar!'' mesajı verdi.



Kremlin'den sızdırılan belgede ne var?



Bloomberg'in Kremlin'e dayandırdığı haberine göre ABD ve Rusya arasında Ukrayna'da barışın sağlanmasının ardından kapsamlı bir ekonomik anlaşma için görüşmeler hız kazanmış durumda.

Rusya'yı rakip değil, dost olarak görecek olan ABD'nin, Moskova'yı Pekin'den uzaklaştırmak amacı taşıdığı öne sürüşen gelişmeye göre Rusya ruble/yuan/altın odaklı ticaretten vazgeçerek dolara dönüş yapıyor.

ExxonMobil, Chevron, Occidental gibi petrol şirketlerinin Sibirya ve Ural petrolleri üzerinde ortaklığını getiren anlaşmanın diğer bir başlığı da Lityum, nikel, platin, paladyum gibi nadir elementlerde iki ülke arasında işbirliğini gündeme getirecek.

