İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya’da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada sert ve net mesajlar verdi. Starmer, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Sert gücümüzü inşa etmeliyiz. Çünkü çağımızın geçerli para birimi bu. Saldırganlığı caydırabilecek durumda olmalıyız ve evet, gerekirse savaşmaya hazır olmalıyız” ifadelerini kullandı. İngiliz lider ayrıca, Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutbu’na bir uçak gemisi taarruz grubunun konuşlandırılacağını açıkladı.

Konuşmasına küresel güvenlik ortamına ilişkin uyarılarla başlayan Starmer, savaşın Avrupa için artık uzak bir ihtimal olmadığını ve barış zemininde ciddi bir kayma yaşandığını dile getirdi. Rusya’nın tutumuna dikkat çeken Starmer, “Tüm ikaz işaretleri ortada. Rusya saldırganlığa iştah duyduğunu kanıtladı. Ukrayna halkına korkunç acılar yaşattı. Hibrit tehditleri, kıtamızın dört bir yanına uzanıyor” dedi.

“Tam kapsamlı bir karşılık vermeliyiz”

Rusya’nın verdiği kayıplara karşın silahlanmayı sürdürdüğünü belirten Starmer, NATO’nun değerlendirmelerine atıfta bulunarak Moskova’nın on yılın sonuna doğru ittifaka karşı askeri güç kullanabilecek seviyeye ulaşabileceği uyarısını hatırlattı. Bu çerçevede, “NATO, Rusya'nın içinde bulunduğumuz on yılın sonuna kadar ittifaka karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'da hepimizin elde etmek için çok çalıştığı barışın olması halinde bile Rusya'nın silahlanması sadece hızlanacaktır. Avrupa için tehlike orada bitmiş olmayacak. Daha da artacak. Dolayısıyla bu tehdide tam kapsamlı bir karşılık vermeliyiz” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki yol dümdüz ve açık”

Hedeflerinin çatışma değil kalıcı barış olduğunu söyleyen Starmer, mevcut tehdit tablosu karşısında seçeneklerin sınırlı olduğuna işaret etti. Bu noktada şu ifadeleri kullandı: “Ancak bu tehditler karşısında önümüzde sadece tek bir uygulanabilir seçenek var. Şimdi binlerce konuşmada izlenen geleneği bozarak söylüyorum, bugün bir yol ayrımında değiliz. Önümüzdeki yol dümdüz ve açık. Sert gücümüzü inşa etmeliyiz. Çünkü çağımızın geçerli para birimi bu. Saldırganlığı caydırabilecek durumda olmalıyız ve evet, gerekirse savaşmaya hazır olmalıyız. Halkımızı, değerlerimizi ve yaşam biçimimizi savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olmalıyız. Avrupa olarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız.”

“İçimize kapanarak kontrolü ele alamayız”

Starmer, ülkesinin Brexit dönemindeki yaklaşımının geride kaldığını belirterek içe kapanmanın çözüm olmadığını savundu. “Çünkü biliyoruz ki tehlikeli bir dünyada kendi içimize kapanarak kontrolü ele alamayız. Bu şekilde kontrolü teslim etmiş oluruz. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Bu yüzden zamanımı Başbakan olarak İngiltere'nin dünya sahnesindeki liderliğine ayırıyorum. Bugün burada bulunuşum da bu yüzden” dedi. İngiltere ile Avrupa’nın güvenliğinin ayrılmaz olduğunu vurgulayan Starmer, “Bu, tarihin bize verdiği bir ders ve günümüzün de gerçekliğidir” ifadesini kullandı.

“İngiltere çağrılırsa yardımınıza koşar”

ABD’nin Avrupa güvenliği açısından vazgeçilmez bir müttefik olduğunu söyleyen Starmer, Washington’un katkılarına duyulan minnettarlığı dile getirirken değişen koşullara da dikkat çekti. “ABD'nin 80 yıldır Avrupa'nın güvenliğine yaptığı katkının eşi benzeri yoktur. Bunun için minnettarız. Aynı zamanda işlerin değiştiğini de kabul ediyoruz. ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi, Avrupa'nın kendi savunması için birincil sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor” dedi. Starmer, kopuş yerine kapsamlı bir yenilenmeye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bir kopuş anı yerine radikal bir yenilenme anı oluşturmalıyız. Bu nedenle ABD'nin tüm kabiliyetlerinin yerini kolaylıkla doldurabileceğimizi varsaymak yerine bazı bağımlılıklarımızı çeşitlendirme ve azaltmaya odaklanmalıyız” diye konuştu. NATO’ya bağlılıklarının sürdüğünü de vurgulayan Starmer, “5. maddeye olan bağlılığımız her zamanki kadar derindir. Hiç şüpheniz olmasın, İngiltere çağrılırsa yardımınıza koşar. Avrupa, buna sırt çevirmemelidir. Bunun yerine daha Avrupalı bir NATO oluşturmak için birlikte ilerlemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Avrupa savunma sanayisi inşa etmeliyiz”

Avrupa’nın ekonomik ve askeri kapasitesine rağmen bu gücü verimli kullanamadığını söyleyen Starmer, dağınık planlama ve tedarik süreçlerinin ciddi sorunlara yol açtığını dile getirdi. “Ekonomilerimiz, Rusya ekonomisini 10 kattan fazla aşıyor. Büyük savunma kabiliyetimiz var. Fakat çoğu zaman bunlar üst üste konulduğunda toplamı gerçek değerinden az çıkıyor. Parçalanmış bir sanayi planlaması ve tedarik süreçleri, bazı alanlarda boşluklara ve bazı alanlarda ise devasa bir mükerrerliğe yol açtı” dedi. Avrupa’daki silah sistemlerindeki çeşitliliğin verimsizliğine işaret eden Starmer, “Avrupa'da 20'den fazla fırkateyn türü ve 10 tür savaş uçağı var. 10'dan fazla ana muharebe tankı türümüz var. ABD'de ise 1 tane var. Bu, aşırı derecede verimsiz ve ortak güvenliğimize zarar veriyor” ifadelerini kullandı. Çözüm olarak ise, “Kabiliyetlerimizi, harcamalarımızı ve tedarik sürecimizi birbirine entegre etmek için bir araya gelmeli ve ortak bir Avrupa savunma sanayisi inşa etmeliyiz” dedi.

‘Birleşik güç uyarısı’

Ukrayna ile insansız hava araçları, Almanya, İtalya ve Fransa ile uzun menzilli füzeler alanındaki iş birliklerine değinen Starmer, bu düzeydeki koordinasyonu Yüksek Kuzey ve Baltık bölgesinde de yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Bu kapsamda, “Bu iş birliği seviyesini Yüksek Kuzey ve Baltık genelinde diğer müttefiklerle de tekrarlamak istiyoruz. İngiltere, bu yıl uçak gemisi taarruz grubumuzu Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutbu'na konuşlandıracaktır” dedi. Operasyonun ABD, Kanada ve diğer NATO ülkeleriyle birlikte yürütüleceğini belirten Starmer, bunun İngiltere’nin Avrupa-Atlantik güvenliğine bağlılığının güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti. Fransa ile nükleer iş birliğinin de derinleştirildiğini kaydeden Starmer, “İngiltere, onlarca yıl boyunca Avrupa'da caydırıcılığını tüm NATO üyelerini korumaya adayan yegane nükleer güç oldu. Fakat artık herhangi bir düşmanın bilmesi gereken şey, bir kriz anında birleşik gücümüzle karşı karşıya kalabileceğidir” dedi.

Savunma sanayisinde üretimi hızlandırmak için liderlik üstlendiklerini belirten Starmer, bu süreci Almanya ve Fransa ile E3 formatında yürüttüklerini söyledi. “AB dahilindeki ortaklarla, özellikle İtalya ve Polonya ile yakın çalışıyoruz. Ayrıca Norveç, Kanada ve Türkiye ile de yakın çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Avrupa, savunmasını ihmal etti”

ABD’li gazeteci Christiane Amanpour’un moderatörlüğünde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in de yer aldığı panelde konuşan Starmer, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun değerlendirmelerine katıldığını belirtti. Avrupa’nın uzun yıllar savunma alanını geri plana ittiğini söyleyen Starmer, “Avrupa, uzun yıllar boyunca kendi güvenliği ve savunması için yeterince şey yapmadı. Bunu su yüzüne çıkaran şey, Ukrayna'daki savaş oldu” dedi. Transatlantik ilişkinin koparılmaması gerektiğini vurgulayan İngiliz lider, “Hareketi yakalayarak ileri gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yapmamız gereken transatlantik ilişkiyi parçalamak değil, içinde bulunduğumuz şartlarda ve zamanlarda daha işe yarar olmasını sağlamak” ifadelerini kullandı. ABD ile savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarında kesintisiz çalıştıklarını belirten Starmer, “Bunun zayıfladığına dair bir işaret görmüyorum. Görmemeliyim de zira bu İngiltere'nin ve Avrupa'nın çıkarınadır. Bu, küresel olarak da bir çıkardır” dedi.

Amanpour’un ABD’nin Grönland’a yönelik tutumuna ilişkin sorusunu da yanıtlayan Starmer, meselenin artık diyalog çerçevesinde ele alındığını söyledi. Arktik bölgedeki güvenliğin önemine dikkat çeken Starmer, “Arktik'te güvenlik hepimiz için gerçekten çok önemli ve daha fazlasını yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.