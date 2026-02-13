Atina’da hükümetin tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler, traktörleriyle şehir merkezine inerek parlamento binasına yürüdü. Göstericiler, taleplerinin karşılanmaması ve tarım sektörüne yeterli destek verilmemesini protesto etti.

Başkentte öğleden sonra yapılacağı duyurulan eylem öncesinde şehir merkezi ve Attika bölgesindeki ana arterlerde trafik kısıtlamaları uygulandı.

Sintagma Meydanı’nda geniş katılım

Traktör konvoyları eşliğinde ilerleyen çiftçiler, parlamento binasının önündeki Sintagma Meydanı’nda toplandı. Eyleme kamu ve özel sektör çalışanları, öğrenci dernekleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Göstericiler “İşçiler ve çiftçiler, tek ses, tek yumruk” sloganları atarken, “Tarım ölüyor” ve “Hayvancılık ölüyor” yazılı pankartlar taşıdı. Bazı katılımcılar ise taleplerini gıda güvenliği ve ulusal yeterlilik mücadelesinin bir parçası olarak tanımladı.

“Tarım sürdürülemez hale geliyor” uyarısı

Yaklaşık iki aydır ülke genelinde yol kapatma eylemleri düzenleyen çiftçiler, hükümetin verdiği yanıtların yetersiz kaldığını savunuyor. Çiftçi hareketinin temsilcileri, acil önlem alınmaması halinde Yunanistan’da tarım sektörünün sürdürülemez bir noktaya sürükleneceğini belirtti.

Bir temsilci, “Ayakta kalmak ve rekabetçi olmak istiyorsak acil çözümler gerekiyor. Hükümet sorunlarımızı çözmezse bizi sokaklarda görmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Çeşitli sendika ve federasyonlar, amaçlarının kırsal bölgelerde üretimi sürdürmek ve uygun fiyatlı, kaliteli yerli ürünleri piyasada tutabilmek olduğunu vurguladı.

AB-MERCOSUR anlaşmasına sert eleştiri

Protestolarda Avrupa Birliği’nin Güney Amerika Ortak Pazarı MERCOSUR ile yaptığı ticaret anlaşması da hedef alındı. Çiftçiler, söz konusu anlaşmanın yerli üretim üzerinde baskı oluşturduğunu savundu.

Ucuz ithal ürünlerle rekabet etmekte zorlandıklarını dile getiren göstericiler, bazı ithal ürünlerin Avrupa Birliği’nde izin verilmeyen kimyasallar kullanılarak üretildiğini öne sürdü.

Gece boyunca eylem planı

Çiftçiler, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdürme kararlılığında olduklarını belirtti. Parlamento binası önünde gece boyunca kalmayı planlayan göstericiler, hükümet üzerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor.

Yunanistan’da ikinci ayına giren çiftçi hareketi, tarım politikaları ve ticaret anlaşmaları konusundaki tartışmaları yeniden ülke gündeminin üst sıralarına taşıdı.

