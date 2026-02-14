Son Mühür - Rusya’da Sevgililer Günü öncesinde sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlar tartışma yarattı. İddialara göre günü yalnız geçirmek istemeyen bazı kadınlar, 3 bin ruble (yaklaşık 1.500 TL) karşılığında erkek arkadaş kiralıyor. Paylaşımlarda belirli bir ücret karşılığında akşam yemeği, etkinlik ya da gün boyu eşlik hizmeti sunulduğu öne sürülürken, ilan benzeri içerikler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Konuya ilişkin yorumlarda ise farklı görüşler öne çıktı; bazı kullanıcılar durumu eleştirirken, bazıları esprili bir dille yaklaşmayı tercih etti.

Sosyal medyadan gelen tepkiler

Sosyal medyadan yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

Coğrafya kaderdir.

Üstüne para verecek tanıdıklarım var.

Putin, Rusya'da erkek bırakmadı.

Ne günlere kaldık.

Türk erkeklerinin beklediği haber...