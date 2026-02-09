Olay, Niğde’nin Çiftlik ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, alkol aldıktan sonra 31 APC 601 plakalı aracıyla trafiğe çıkan Hamza C., Abdullah Gündoğdu’nun kullandığı 51 AET 737 plakalı araçla çarpıştı.

Aynaların kırılmasıyla sonuçlanan maddi hasarlı kazanın ardından taraflar araçlardan indi. İki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Belindeki tabancayla araca ateş açtı

Tartışmanın büyümesi üzerine Hamza C., belinde taşıdığı tabancayı çıkararak karşı araçta bulunan kişilere ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Hakan Çelik, Abdullah Gündoğdu ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İki kişi hastanede hayatını kaybetti

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çiftlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak Hakan Çelik ve Abdullah Gündoğdu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen üçüncü yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaçan şüpheli Aksaray’da yakalandı

Olayın ardından aracına binerek kaçan Hamza C.’nin Aksaray istikametine gittiği belirlendi. Niğde Çiftlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün durumu bildirmesi üzerine Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yapılan takip sonucu şüphelinin güzergahı tespit edildi.

Cinayet büro ekipleri kıskıvrak yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şehir genelinde geniş çaplı arama başlattı. Şüphelinin Ankara istikametine yöneldiği ihtimali üzerine önlemler artırıldı. Arazi taraması yapan ekipler, Hamza C.’yi Aksaray Cumhuriyet Mahallesi şehir çıkışında yakalayarak gözaltına aldı.

0.96 promil alkollü çıktı, silah araçta bulundu

Gözaltına alınan Hamza C.’nin yapılan alkol testinde 0.96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüphelinin aracında yapılan aramada suç aleti tabanca ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

“Pişman değilim, onur duyuyorum” sözleri tepki çekti

Sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Hamza C., gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Neden vurdunuz?” sorusuna, “Önüme geçmeye çalıştı. Benim önüme geçeni vururum. Pişman değilim, onur duyuyorum” ifadelerini kullanan şüpheli, emniyete götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Olayda kullanılan araç trafikten men edilerek emniyete çekildi. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.