Son Mühür- Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu, televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma kapsamına alınmıştı. Soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” iddiasıyla yürütülüyor.

İfade işlemleri tamamlandı, hakimliğe sevk edildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Toroğlu’nun şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede, programda dile getirdiği iddiaların doğruluğunu bilmediğini ve duyuma dayalı bilgiler edindiğini belirttiği aktarıldı. Açıklamada, soruşturma kapsamında Toroğlu’nun ifade işlemlerinin tamamlandığı ve adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği kaydedildi.

Programda söyledikleri nelerdi?

8 Şubat 2026 tarihinde katıldığı televizyon programında Toroğlu, eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in bir federasyon yetkilisiyle gizli görüşmede, “Bu sene şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü, bize destek olun” ifadelerini kullandığını iddia etmişti.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Sulh Ceza Hakimliği’nde gerçekleştirilen işlemlerin ardından Erman Toroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Toroğlu, “Bana soracaklarınızı Galatasaray Başkanı ve TFF Başkanı’na sorun” ifadelerini kullandı.