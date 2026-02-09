Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Muzaffer Yıldırım hakkında yeni bir karar alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım’ın malvarlığına “suçtan elde edildiği” gerekçesiyle el konulduğunu açıkladı.

El koyma kararı mahkeme tarafından onandı

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi. Açıklamaya göre, Muzaffer Yıldırım’a ait malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve bu gelirlerin aklandığına dair ciddi bulgular tespit edildi.

Bu kapsamda, 9 Şubat 2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen el koyma kararı verildiği, söz konusu kararın İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından da aynı gün onandığı bildirildi.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Başsavcılık açıklamasında, el koyma işleminin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı. Soruşturmanın yalnızca şüpheliyle sınırlı olmadığına dikkat çekilirken, dosyanın çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Bebek Otel dosyada yer alıyor

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu Bebek Otel de kamuoyunun yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. El koyma kararının, soruşturma sürecinde tespit edilen mali hareketler doğrultusunda alındığı öğrenildi.

Başsavcılıktan kamuoyuna bilgilendirme

Açıklamanın sonunda, yürütülen soruşturmanın hassasiyetle devam ettiği belirtilerek, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.