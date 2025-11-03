Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin hava savunma kapasitesini artırdığını duyurdu. Zelenskiy, Almanya’ya teşekkür ederek, Patriot sisteminin güçlendirilmesinin “Rus terörüne karşı insan hayatını koruma” amacı taşıdığını vurguladı.

Patriot sisteminde yeni adım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin hava savunma altyapısında önemli bir adım attığını duyurdu. Zelenskiy, Patriot hava savunma sisteminin yeni bileşenlerinin devreye alındığını belirterek, “Bir süredir hazırlıklarını yaptığımız adımlar artık uygulanmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı, Almanya hükümetine ve Başbakan Friedrich Merz’e desteklerinden dolayı teşekkür etti:

“İnsan hayatını Rus teröründen korumaya yönelik bu ortak adım için Almanya’ya ve şahsen Başbakan Merz’e teşekkür ediyorum. Bu çabaya katkıda bulunan herkese minnettarım.”

“Her güçlendirme bizi savaşı bitirmeye yaklaştırıyor”

Zelenskiy, açıklamasında Rusya’nın hava saldırılarını “terör politikası” olarak nitelendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşta ilerleme sağlayamayınca sivilleri hedef alarak denge kurmaya çalıştığını söyledi.

“Putin, sahada hedeflerine ulaşamayınca terör yoluna başvuruyor. Ancak hava savunmamızın her güçlendirilmesi, bu savaşın sonuna bizi bir adım daha yaklaştırıyor. Rusya ne kadar az başarı elde ederse, savaşı bitirme motivasyonu o kadar artacaktır.”

Ortak üretim ve askeri iş birliği sürecek

Zelenskiy, Ukrayna’nın sadece mevcut sistemleri güçlendirmekle kalmadığını, aynı zamanda müttefik ülkelerle ortak üretim projeleri yürüttüğünü de ifade etti.

Devlet Başkanı, “Hava savunmasını güçlendirmek için atılacak yeni adımlar hem hükümet düzeyinde hem de doğrudan sistem üreticileriyle görüşülüyor. Bu konuda daha fazla sonuç alacağız” dedi.

Ukrayna, özellikle Almanya ve ABD’den aldığı Patriot bataryalarıyla ülke genelindeki hava savunma kalkanını güçlendirmeyi hedefliyor.

Rus saldırılarına karşı ortak savunma hattı

Ukrayna, son aylarda Rusya’nın enerji altyapılarını ve sivil bölgeleri hedef alan saldırılarına karşı savunma kapasitesini artırma çabalarını hızlandırdı.

Patriot sistemlerinin devreye girmesiyle Kiev yönetimi, kritik altyapıların korunması ve sivil kayıpların önlenmesi konusunda önemli bir adım atmayı planlıyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, yeni hava savunma ekipmanları ülkenin doğu ve güney bölgelerinde konumlandırılacak.