Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında dış politika, güvenlik ve ekonomi başlıkları masaya yatırılacak. Toplantının en sıcak gündem maddesi ise Gazze olacak.

Gazze’de kalıcı barış adımları masada

Türkiye’nin aktif rol üstlendiği ateşkes sürecinin ardından gözler, kalıcı barışın sağlanmasına çevrildi. Toplantıda, “katil İsrail”in bölgede barışı sabote eden saldırıları kapsamlı şekilde ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceliği, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ve hızlı şekilde ulaştırılması olacak.

Ayrıca, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve iki devletli çözüm vizyonunun yeniden inşası için Türkiye’nin yürüteceği diplomatik girişimler değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye hedefi ve sınır ötesi gelişmeler

Kabine toplantısında ikinci başlığı, güvenlik politikaları oluşturacak. “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen operasyonlar, PKK’nın çekilme süreci ve örgütün bölgedeki son durumu masaya yatırılacak.

Ayrıca Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren SDG unsurlarına yönelik adımlar da ayrı bir oturumda görüşülecek. Türkiye’nin sınır güvenliğini güçlendiren yeni operasyon planları değerlendirilecek.

Ekonomi gündeminde enflasyon ve istihdam politikaları

Ekonomi başlığı altında enflasyonla mücadele, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması konuları öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

TÜİK’in açıklayacağı Ekim ayı enflasyon verileri, ekonomi yönetiminin yol haritasını belirleyecek. Toplantıda, fiyat istikrarını sağlamak için yeni adımlar ve olası teşvik politikaları da değerlendirilecek.

Eurofighter savaş uçağı alımı da gündemde

Kabinede görüşülecek bir diğer önemli konu ise Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı alım süreci olacak. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yürüttüğü temaslarda gelinen son aşama ve uluslararası müzakerelerdeki ilerleme Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

Eurofighter anlaşmasının Türkiye’nin hava kuvvetleri kapasitesine sağlayacağı katkı da toplantıda ele alınacak.