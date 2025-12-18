Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı kamuoyunca tanınan isimler, delil toplama süreci çerçevesinde Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerden kan ve saç örnekleri alınacak.

Adli Tıp süreci başlatıldı

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadıklarının tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’nda biyolojik örnekler alınacak.

Gözaltına alınan isimler kamuoyunda tanınıyor

Adli Tıp Kurumu’na götürülen şüpheliler arasında, sanat ve sosyal medya dünyasında geniş bir takipçi kitlesine sahip isimlerin yer alması dikkat çekti. Soruşturma kapsamında işlem yapılan kişiler şu şekilde sıralandı:

Şarkıcı Aleyna Tilki,

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic,

Oyuncu İrem Sak,

Mümine Senna Yıldız.