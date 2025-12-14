Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "En başından beri Ukrayna’nın isteği NATO’ya katılmaktı, bunlar gerçek güvenlik garantileridir. ABD ve Avrupa’dan bazı ortaklar bu yönde ilerlemeyi desteklemedi." ifadelerini kullandı.

NATO askeri ittifakına katılma hedefinden vazgeçtiğini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile 3 yılı aşkın süredir savaşta olan ülkesinin NATO’ya katılma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya’da ABD’li temsilcilerle yapılacak görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, Batı’dan güvenlik garantileri karşılığında NATO askeri ittifakına katılma hedefinden vazgeçtiğini söyledi.

"Bunlar gerçek güvenlik garantileridir"

NATO üyeliği yerine ortaklardan alınacak güvenlik garantilerinin, Ukrayna’nın kendi adına bir uzlaşma olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "En başından beri Ukrayna’nın isteği NATO’ya katılmaktı, bunlar gerçek güvenlik garantileridir.

ABD ve Avrupa’dan bazı ortaklar bu yönde ilerlemeyi desteklemedi. Bu nedenle bugün, Ukrayna ile ABD arasında ikili güvenlik garantileri, ABD’den bizim için 5. Madde benzeri garantiler ve Avrupalı meslektaşlarımız ile Kanada ve Japonya gibi ülkelerden güvenlik garantileri, yeni bir Rus işgalini önlemek için bir fırsattır. Bu, bizim tarafımızdan yapılmış bir uzlaşmadır." diye konuştu.