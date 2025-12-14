Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın büyük umutlarla düğmeye bastığı tücaret savaşlarında gelinen nokta ülkede tartışılmaya devam ediyor.

''Trump, nisan ayında ilan ettiği yüksek tarifelerin işleri ve fabrikaları geri getireceğini söylemişti ancak ekonomi üzerindeki etkiler beklediği gibi olmadı'' hatırlatmasında bulunan New York Times,

''Trump, Beyaz Saray’da, ticaret politikalarından ağır darbe alan çiftçiler için 12 milyar dolarlık destek paketi açıkladı.

Tarifeler, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ederken yönetim, geçim maliyetine dair artan halk kaygılarına karşı savunmada.'' ifadelerine yer verdiği bir haber yayınladı.



Tarifelerden beklenen etkinin görülmediğinin vurgulandığı analizde, ''Çin’in küresel ticaret fazlası rekor kırmayı sürdürürken, ABD’ye yönelik fazlası daralsa da Pekin’in zor koşullara hızla uyum sağladığı görülüyor.

ABD’de imalat sektörü yıl boyunca yaklaşık 50 bin iş kaybetti.

Enflasyon yüzde 3 seviyesine yükselerek Tramp’ın göreve başladığındaki oranla başa baş durumda.'' hatırlatmasında bulunuldu.



Çiftçilere ‘Köprü Ödemesi’...



Başkan Trump Beyaz Saray'daki konuşmasında, tarifelerden elde edilen gelirin çiftçilere “köprü ödemesi” olarak verileceğini ve Çin’in yeniden alımlara başlayacağını ifade etmişti.

Ancak New York Times'a göre Başkan Trump'ın açıkladığı rakamlar arasında farklılık var.

''Rakamlar uyuşmuyor'' denilen haberde, ''Bu yıl tarifelerden 250 milyar dolar toplandı; bu, 2,66 trilyon dolarlık gelir vergisinin çok altında'' bilgisi paylaşıldı.

New York Times'a konuşan Kato Enstitüsü’nden ekonomist Skot Linsikoum, tarifelerin hem çiftçilerin maliyetlerini artırdığını hem de ticaret karmaşasını büyüttüğüne dikkat çekti.

Uzmanlar, tarifeler nedeniyle “benzeri görülmemiş bir karmaşıklık” oluştuğunu ve Amerikan işletmelerinin bundan zarar gördüğünü ifade ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vens, yaşanan ekonomik sorunların “10 ayda düzeltilemeyeceğini” söyleyerek zamana ihtiyaç olduğunu savunmuştu.