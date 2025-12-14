Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda Hanuka kutlaması sırasında meydana gelen ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı, İsrail hükümetinden sert bir tepkiyle karşılandı. İsrailli siyasetçiler, saldırının doğrudan Avustralya hükümetinin "antisemitik politikaları" ve Gazze saldırılarına yönelik eleştirileri karşısında yeterli önlemi almaması nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü.

Gazze eleştirisi ve antisemitizm

Tel Aviv yönetimi, Avustralya hükümetini, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlarını soykırım düzeyinde eleştirdiği, İsrail karşıtı gösterilere izin verdiği ve ülkede "yükselen antisemitizm" tehlikesine karşı gereken kararlılığı göstermediği gerekçeleriyle suçladı. Bu iddialar, İsrailli üst düzey siyasetçilerin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarla uluslararası kamuoyuna yansıdı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Sydney'deki "korkunç" saldırıyı kınarken, Avustralya hükümetine defalarca uyarıda bulunduklarını belirtti:

"Avustralya hükümetine, ülkede yaşayan Yahudilere zarar gelmesini önlemek için, ülkede yayılan suç niteliğindeki antisemitizmi kökünden ortadan kaldırmak için kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini defalarca uyardık."

İsrailli Bakanlardan tehditkar çıkışlar

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, saldırı karşısında duyduğu dehşeti ifade ederek, Avustralya sokaklarında son iki yılda artan Yahudi karşıtı şiddet olaylarının, "intifadayı küreselleştirin" şeklindeki kışkırtıcı ve Yahudi karşıtı çağrıların bir sonucu olduğunu iddia etti. Saar, Kanberra yönetimine yönelik sert bir uyarıda bulunarak, "Avustralya hükümeti artık aklını başına toplamalı" sözleriyle tehditkâr bir dil kullandı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de benzer bir talepte bulunarak, "Avustralya hükümetinden ülkede artan antisemitizme sert bir şekilde müdahale etmesini ve Yahudileri korumayı talep ediyoruz" dedi.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli ise, Filistin'e destek yürüyüşlerini ve İsrail'e karşı boykotları normalleştirdiği gerekçesiyle Avustralya hükümetini, bu menfur saldırının sorumluluğunu taşımakla itham etti.

Sydney saldırısının bilançosu ağırlaştı: 10 ölü

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırının bilançosu resmileşti. Olayda 10 kişi yaşamını yitirdi, aralarında iki polis memurunun da bulunduğu 11 kişi ise yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin ölü ele geçirildiği, yaralı bir diğer şüphelinin ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, Bondi Plajı'ndaki durumun "şok edici ve üzücü" olduğunu belirterek, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etmişti.