Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın devreye girmesiyle Gazze'de sağlanan kırılgan barış, İsrail destekli silahlı çetelerin tehdidi altında.

Geçtiğimiz hafta, Hamas karşıtı güçlerin kurulması çabalarının merkezinde görülen Yaser Ebu Şabab, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde öldürüldü . Grubu Halk Güçleri, Ebu Şabab'ın bir aile kavgasında arabuluculuk yaparken öldüğünü söyledi, ancak kimin öldürdüğünü açıklamadı. Yardımcısı Ghassan Duhine görevi devraldı ve aynı yolda devam edeceğine söz verdi.



Netanyahu, Haziran ayında İsrail'in Hamas karşıtı gruplara verdiği desteği kabul ederek, İsrail'in "aşiretleri harekete geçirdiğini" söylemiş ancak detay vermemişti.

2007'den beri Gazze'yi kontrol eden ve ateşkes planı kapsamında silahsızlanmayı şimdiye kadar reddeden Hamas, bu grupları işbirlikçi olarak nitelendiriyor.

Hamas geri adım atmıyor...



Gazze'nin 2 milyonluk nüfusunun neredeyse tamamı Hamas'ın kontrolündeki bölgelerde yaşıyor. Grup bu bölgelerde yeniden hakimiyetini kurarken savaş sırasında ağır kayıplar vermesine rağmen hala binlerce adama komuta etmeye devam ettiği öğrenildi.

İsrail destekli silahlı çetelerin yaklaşık bin savaşçıya sahip olduğu ve son dönemde 400'den fazla yeni katılım olduğu belirtiliyor.