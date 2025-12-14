Son Mühür- Belarus'ta insan hakları savunucusu olarak mücadelesiyle tanınan ve 2022'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ales Bialiatski, tutuklu bulunduğu Belarus'taki cezaevinden tahliye edildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in en yakın müttefiki konumunda bulunan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko' nun otoriter yönetimine bayrak açan Bialiatski, Sovyetler Birliği döneminde de muhalif kimliğiyle tanınan bir aktivistti.

Son dönemde ABD yaptırımlarının kaldırılacağı konuşulan Belarus'ta aralarında Bialiatski'nin de bulunduğu 122 mahkum geçtiğimiz cumartesi günü tahliye edildi.



Bialiatski, muhalefetin hile yapmakla suçladığı Lukaşenko'nun bir önceki yılki başkanlık seçimini kazandığının ilan edilmesinin ardından patlak veren kitlesel protestoları bastırmak için 2021'de düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanmıştı.

Nisan 2023'te Bialiatski, kurucusu olduğu insan hakları örgütü Viasna'nın finansmanıyla ilgili mali ve kaçakçılık suçlarından suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bialiatski suçlamaları reddederek bunların siyasi amaçlı olduğunu savundu.



Ales Bialiatski kimdir?



Bialiatski 25 Eylül 1962'de doğdu ve 1984'te Homiel Devlet Üniversitesi'nden Rus ve Belarus Filolojisi bölümünden mezun oldu. İlk olarak öğretmenlik yaptıktan sonra Belarus edebiyatı uzmanı ve müze müdürü oldu.

Bialiatski, 1980'lerin başlarında Belarus'un bağımsızlığı ve demokrasisi için kampanyalar yürütmeye başladı ve 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önce Sovyet karşıtı protestolar düzenledi.

1996'daki kitlesel muhalefet protestoları sırasında, siyasi tutuklulara ve ailelerine mali ve hukuki yardım sağlamak amacıyla Viasna'yı kurdu. Kuruluş ayrıca, yetkililerin inkar ettiği siyasi tutuklulara yönelik kötü muamele ve işkenceleri de belgeledi.

