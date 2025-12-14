Hamas’ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, yayınladığı videolu açıklamada, İzzettin el-Kassam Tugayları’nın komutanı Raed Saad’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı. İsrail, Gazze Şeridi’nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

İsrail saldırısında hayatını kaybeden 5 kişiden biri olduğunu doğruladı

Hamas’ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya bugün yayınladığı videolu açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nın komutanı Raed Saad’ın dün düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybeden 5 kişiden biri olduğunu doğruladı.

"Uygulamaya zorlamaları çağrısında bulunuyoruz"

Halil el-Hayya, "İsrail’in devam eden ihlalleri, dün gerçekleşen bir Hamas komutanının suikasti de dahil olmak üzere, göz önüne alındığında, arabuluculara ve özellikle anlaşmanın ana garantörü olan ABD yönetimi ve ABD Başkanı Donald Trump’a, İsrail’i ateşkes anlaşmasına uymaya ve uygulamaya zorlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.