Almanya’nın başkenti Berlin’de, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar başladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki müzakere heyeti ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın danışmanı Jared Kushner’i Berlin’de ağırladı.

Merz tarafından karşılanan heyetler, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler için masaya oturdu. Alman basınında yer alan haberlerde, Başbakan Merz’in görüşme salonundan erken ayrıldığı, temasların ise danışmanı aracılığıyla sürdürüldüğü aktarıldı.

Görüşmeler 5 saati aştı

Berlin’deki müzakerelerin ilk günü, 5 saati aşkın süren temasların ardından sona erdi. Zelenskiy’nin danışmanlarından Dmytro Lytvyn, yaptığı açıklamada, “Görüşmeler 5 saatten fazla sürdü ve yarın sabah yeniden başlamak üzere bugünlük sona erdi” dedi.

Lytvyn, Zelenskiy’nin Berlin’deki görüşmeler tamamlandıktan sonra konuya ilişkin değerlendirmede bulunacağını bildirdi. Görüşmelerde tarafların taslak belgeler üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Zelenskiy: “Cephe hattı dondurulabilir”

Zelenskiy, Berlin temasları öncesinde yaptığı açıklamada, cephe hattının mevcut haliyle dondurulması için ABD’den destek isteyeceğini duyurmuştu. Ukrayna lideri, bunun bir ateşkes anlamına geleceğini belirterek, Rusya’nın bu seçeneğe olumlu yaklaşmadığını bildiklerini ifade etmişti. Zelenskiy, Berlin’de hem ABD hem de Avrupalı taraflarla bir araya gelmenin sürece katkı sağlayacağını vurgulamıştı.

NATO üyeliğinden vazgeçme sinyali

Zelenskiy, gazetecilerle yaptığı değerlendirmede ise Ukrayna’nın, verilecek güvenlik garantileri karşılığında NATO üyeliği hedefinden vazgeçebileceğine işaret etti. Ukrayna lideri, NATO üyeliğinin başından beri hedefleri olduğunu ancak bazı ABD ve Avrupa ülkelerinin bu hedefi desteklemediğini söyledi.

Zelenskiy, ABD’den NATO’nun 5. maddesine benzer güvenlik garantileri ile Avrupa ülkeleri, Kanada ve Japonya gibi ülkelerden sağlanacak desteklerin yeni bir Rus işgalini önleyebileceğini belirtti. Verilecek güvenlik garantilerinin hukuken bağlayıcı olması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, bunun Ukrayna açısından bir taviz anlamına geldiğini ifade etti.