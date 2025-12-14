Son Mühür- Tayland, Kamboçya ile yaşanan çatışmaların tartışmalı sınır bölgesinin kıyı kesimlerine yayılması üzerine, ülkenin güneydoğusundaki Trat eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Güneydoğu Asya'daki komşu ülkeler, Mayıs ayında bir Kamboçyalı askerin çatışmada öldürülmesinin ardından bu yıl içinde birkaç kez silahlı çatışma yaşadı.



Her iki taraftan da yüzlerce kişinin öldüğü belirtilen saldırıların ardından Başkan Trump devreye girmişti.

Bir köprüyü imha etti...



Tayland güçleri geçtiğimiiz Cumartesi günü, Kamboçya'nın bölgeye ağır silah ve diğer teçhizat taşımak için kullandığı bir köprüyü imha ettiklerini ve Kamboçya'nın kıyı kenti Koh Kong eyaletinde önceden konuşlandırılmış topçu birliklerini hedef alan bir operasyon başlattıklarını açıklamıştı.

Kamboçya ise Tayland'ı sivil altyapıya saldırmakla suçladı.

Tayland'daki sokağa çıkma yasağı, Koh Kong'a komşu olan Trat eyaletinin beş bölgesini kapsıyor.

Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Koh Chang ve Koh Kood adaları ise bu yasağın dışında tutuluyor.