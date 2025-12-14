Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sidney, popüler turistik merkezi Bondi Plajı’nda yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı. Plaj bölgesinde çevreye ateş açan iki saldırgan, Avustralya polisinin hızlı operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olay, hem kentte hem de ülke genelinde paniğe yol açtı.

Polis uyarısı: "Bölgeden uzak durun ve sığınak bulun" iddiası

Silah seslerinin yükselmesiyle birlikte Yeni Güney Galler polisi, derhal olay yerine intikal ederek bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Eyalet polisi tarafından yapılan resmi açıklamada, durumun ciddiyeti vurgulanarak halka acil çağrıda bulunuldu:

"Polis operasyonu aktif olarak devam etmektedir. Halkı bölgeden derhal uzak durmaları konusunda uyarıyoruz. Olay yerinde bulunan herkesin en kısa sürede sığınak bulması gerekmektedir."

Polisin çevredeki güvenlik durumunu kontrol altına alma çabaları sürerken, bölgedeki gerginlik devam etti.

İlk bilgiler: Saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti

Saldırının bilançosuna dair resmi makamlardan henüz kesin bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen, Yeni Güney Galler eyaletinin ambulans servisi, olayda yaralananların sayısıyla ilgili ilk bilgileri paylaştı. Servis kaynaklarına göre, silahlı saldırı sonucunda en az 10 kişinin öldüğü bildirildi. Yaralıların durumu ve sağlık kuruluşlarına sevk edilme süreçleriyle ilgili detaylar bekleniyor.

Başbakan Albanese’den güvenlik talimatı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’nin sözcüsü de yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı. Sözcü, Sidney’deki aktif güvenlik durumunun farkında olduklarını belirterek, bölge halkına ve ziyaretçilere önemli bir çağrıda bulundu:

"Bondi’deki aktif güvenlik durumundan haberdarız. Bölgedeki tüm vatandaşlarımızı ve insanları, Yeni Güney Galler Polisi’nin verdiği tüm talimatlara harfiyen uymaya davet ediyoruz."

Saldırganlardan biri vatandaş tarafından yakalandı

Hayatını kaybedenlerin de olduğu saldırıda iki saldırganın olduğu biliniyordu. Çevredeki vatandaşlardan bir tane saldırganı arkasından yaklaşarak etkisiz hale getirdiği görüldü. O anlar başka bir vatandaş tarafından telefon kamerası görüntülerine yansıdı.

"Oğlumun üzerine siper oldum"

Saldırı sırasında plajda bulunan ve aynı zamanda Yahudi bir paramedik olarak görev yapan bir görgü tanığı, 7NEWS kanalına yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Daha iyi bir yaşam umuduyla Avustralya’ya göç eden adam, kargaşa sırasında canını kurtarmaya çalışırken yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Oğlumun üzerine yatıyordum. Sekiz yaşındaki oğlumun. Paniği görünce hemen üzerine düştüm, onu korumaya çalıştım. Ardından, başka bir yaralı adam da panikle benim üzerime düştü."

Olay yerine ait görüntülerde, iki silahlı saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar yer alırken, saldırının uzun namlulu silahlarla gerçekleştirildiği ve hedef alınan bölgenin özellikle seçilmiş olabileceği yönündeki iddialar, saldırının niteliğine dair endişeleri artırdı.

Orada yaşayan Türklerden Son Mühür'e özel açıklamalar

Avustralya'da yaşayan Türk vatandaşlar da, bu beklenmedik ve şiddetli saldırı karşısında büyük bir şok yaşadı. Özellikle Sydney bölgesinde ikamet eden Türk vatandaşları, sosyal medya hesapları üzerinden ve Son Mühür'e yaşadıkları korku ve endişeyi dile getirdi.

Avustralya'nın genel olarak yüksek güvenlik standartlarına sahip bir ülke olduğu algısının bu olayla sarsıldığı vurgulandı. Türk vatandaşları, "Dünyanın en güvenli kabul edilen ülkelerinden birinde bile bu tarz olayları yaşamak gerçekten büyük bir endişe kaynağı," ve "Gündelik hayatın akışında bir anda böyle bir şiddetle karşılaşmak korkutucu. Ailemiz ve sevdiklerimiz için endişeleniyoruz," şeklinde yorumlarda bulunarak güvenlik konusundaki kaygılarını ifade ettiler.