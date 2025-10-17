Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Kabine Odası’nda kameralar önünde açıklama yapan iki lider, Orta Doğu’daki ateşkesi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili barış imkanlarını tartıştı. Görüşmede ayrıca Ukrayna’ya askeri teçhizat tedariki, drone karşılığı silah takası ve olası ikili görüşmeler konuşuldu.

Zelenskiy’den Trump’a çağrı: “Putin’i masaya oturtmalıyız”

Zelenskiy, konuşmasına Orta Doğu’da sağlanan ateşkes için Trump’ı tebrik ederek başladı ve “Umarım Ukrayna’da da aynı sonuca varacağız” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “zorla müzakere masasına oturtmak” gerektiğini söyleyen Zelenskiy, Trump’a bugün “bunun için neye ihtiyacımız olacağını” soracağını belirtti. Zelenskiy, Trump’ın Orta Doğu’da barış sağlayabilmiş olmasının, Rusya-Ukrayna çatışmasında da umut verdiğini vurguladı.

Trump: “Bu savaşı bitirebilirsem, dokuzuncu savaşı durduracağım”

Trump ise Orta Doğu’daki gelişmelere değinerek, “Birçok savaşı sonlandırdım. Rusya-Ukrayna Savaşı’nda da barışı sağlayabilirsem bu, durduracağım 9. savaş olacak” ifadelerini kullandı. Trump, Zelenskiy ile toplantıda barışın nasıl tesis edilebileceğini ele alacaklarını söyledi.

Tomahawk mı, drone mu? Zelenskiy’den dikkat çeken öneri

Basın toplantısında Ukrayna’ya Tomahawk füze tedariği sorulan Zelenskiy, tek seçeneğin füze olmadığını, “Biz de çok iyi dronlar üretiyoruz ve bunları ABD’ye satabiliriz” diyerek drone-füze takasını gündeme getirdi: “Tomahawklara karşılık ABD’ye dron sağlayabiliriz.” Trump ise bu konuyu “bugün görüşeceğiz” diyerek değerlendireceklerinin sinyalini verdi.

Trump’ın Putin açıklaması ve Macaristan planı

Trump, ileride Macaristan’da Putin ile muhtemel bir görüşme planından söz etti: “Muhtemelen ikili bir görüşme olacak. Zelenskiy ve Putin birbirlerini hiç sevmiyorlar. Onları bir araya getiremeyiz” diyerek arabuluculuk dinamiklerine dikkat çekti.

Askeri yardım dengesi: “Silah vermek kolay değil”

Trump, Ukrayna’ya sağlanan askeri teçhizat hakkında da konuştu. Tomahawk’ların bölgedeki tırmanışı artırabileceğini ve “bizim de onlara ihtiyacımız var” diyerek tedarikin dikkatle ele alınacağını belirtti: “Ülkemizi savunmak için kullanacağımız silahları kolayca vermek istemiyoruz.” Ayrıca Javelin tanksavar füzeleri gönderdiklerini hatırlatarak, bu desteğin Kiev savunmasında belirleyici olduğunu savundu.

“Savaşları bitiren başkan” hedefi ve Nobel yorumu

Trump, Norveç Nobel Komitesi’nin ödül kararlarına da değinerek, “Nobel Barış Ödülü umurumda değil, ben savaşı bitirmek istiyorum” ifadesini kullandı ve “Savaşları bitiren Başkan” olarak anılmak istediğini dile getirdi.

Çin ve NATO gündemi: Xi ile görüşme, İspanya eleştirisi

Trump, Çin ile ilişkilerin iyi olduğunu, kısa süre içinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini söyledi. Ayrıca NATO üyeleriyle savunma harcamaları konusunu gündeme getirip İspanya’yı eleştirdi: “İspanya NATO’ya sadık kalmadı; belki ticari yaptırım gündeme gelebilir.”