Son Mühür - İçişleri Bakanlığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında, "idari yargının verdiği imar iptali kararlarını uygulamadıkları" gerekçesiyle soruşturma izni verdiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Bakanlık, Yavaş hakkında daha önce verilen konser soruşturmasının ardından bir soruşturma izni daha sağlamış oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden X hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı ve 'Veto edilen söz konusu imar artışının muhtemel sonucunun görüntüleri' denilip açıklamayla ilgili bir video da kamuoyuna sunuldu.

ABB'nin X hesabından yapılan açıklama şöyle:

''Bazı basın yayın organlarında; İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 39 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi hakkında soruşturma izni verildiğine ilişkin haberler servis edilmiştir.

İşin aslı şudur:

Söz konusu soruşturma; Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır. Herhangi bir usulsüz imar artışı söz konusu değildir. Aksine, Dodurga bölgesine verilen usulsüz imar artışının veto edilmesine ilişkin karar, bu soruşturmanın konusudur.

Öte yandan, soruşturma izni sürecinde görev alan mülkiye müfettişiyle ilgili ciddi ve kamuoyuna da yansıyan iddialar bulunmaktadır. Bu mülkiye müfettişi; daha önce de Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen başka dosyalarda görev almış, Melih Gökçek ile bu konuda görüştüğü iddia edilmiş ve bu nedenle Mansur Yavaş tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olan aynı mülkiye müfettişidir.

Söz konusu mülkiye müfettişinin bu dosyada da yer aldığı anlaşılmıştır. Tüm hukuki itirazlarımız yapılmaktadır. Detaylı açıklama, itiraz süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.''

CHP'den yanıt geldi

Mansur Yavaş hakkında ikinci kez soruşturma izni verilmesine CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut tepki gösterdi. Kararın hukuki değil siyasi olduğunu savunan Bulut, Soruşturma izni verenler milletin vicdanında mahkum olacaktır" dedi. Bulut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'nın 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla ikinci kez soruşturma izni vermesi, hukuki değil siyasidir. Görevi kötüye kullanmak ve Mansur Yavaş'ın aynı cümle içinde anılması bile abesle iştigaldir. Ankaralılar kimin görevini kötüye kullandığını, kimin gece gündüz bu kente hizmet ettiğini çok iyi bilmektedir. Ankara'nın kaynaklarını Ankaralı için kullanan, israf düzenine son veren, şeffaflığı ilke edinen, her kuruşun hesabını halkına açıkça veren, kimseyi ayırmadan adaletle hizmet üreten Mansur Yavaş'a soruşturma izni verenler milletin vicdanında mahkum olacaktır."

22 Kasım'da da soruşturma izni verilmişti

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen dosya sayısı bu kararla birlikte ikiye çıktı. İçişleri Bakanlığı, 22 Kasım’da Yavaş ile özel kalem müdürü hakkında konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma izni vermişti.