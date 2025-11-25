Güneydoğu Asya ülkelerinden Tayland sel felaketiyle karşı karşıya. Zaman zaman doğal afetlerin etkisi altında kalan Tayland'da bu kez de sel etkisini gösterdi. Tayland'ın Hat Yai kentini etkisi alan sel felaketi, caddeleri ve sokakları göle döndürdü. Sular kent merkezinde metrelerce yükselirken, sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler ise "yok artık" dedirtti. Ortaya çıkan bir görüntü ise sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edildi.

Sel sularında dev yılan!

Sosyal medyada yayılan görüntülerde sel sularının arasında ilerleyen dev bir yılan görüntülendi. Yılanın hangi tür yılan olduğu bilinmezken, sosyal medya kullanıcıları o görüntüleri hayretle izledi. Yayılan videoda sel sularının arasında dev bir yılanın ilerlediği görüldü. Bazı kullanıcılar yılanın dev bir piton olduğunu belirtirken, bazı kullanıcılar ise Tayland'da yılanların çok olması sebebiyle bu tür görüntülerin sıkça rastlanılan görüntüler olduğunu belirttiler.