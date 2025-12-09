Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo ile Castel Gandolfo’da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Zelenskiy, Papa’ya Ukrayna halkına yönelik dayanışması ve barış çabalarına verdiği destek için teşekkür etti.

Görüşme Castel Gandolfo’da gerçekleşti

Zelenskiy, Papa 14’üncü Leo ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ukrayna lideri, Vatikan’ın hem manevi hem diplomatik desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Papa sürekli dua ediyor, adil barış çağrısı yapıyor”

Zelenskiy, görüşmede Papa’nın Ukrayna için yaptığı duaları ve süregelen barış çağrılarını takdirle karşıladığını belirterek şu ifadeleri aktardı:

“Bugün Papa ile yaptığımız görüşmede, Ukrayna ve Ukrayna halkı için sürekli dua ettiği ve adil bir barış çağrısında bulunduğu için kendisine teşekkür ettim.”

Ukrayna lideri, savaşın bir an önce sona ermesi için yürütülen uluslararası girişimler hakkında da Papa’yı bilgilendirdi.

ABD ile yürütülen barış diplomasisi masadaydı

Zelenskiy, Papa 14’üncü Leo’ya ABD ile sürdürülen barış müzakereleri ve diplomatik çabalar hakkında bilgi verdiğini belirtti. Görüşmede ayrıca Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların geri dönüşünü sağlamak için atılacak adımlar ele alındı.

Vatikan’ın ara buluculuk rolünün önemine dikkat çeken Zelenskiy, bu konuda Papa ile temaslarını sürdüreceklerini ifade etti.

“Genç Ukraynalılara desteğiniz için minnettarım”

Zelenskiy, görüşmenin yalnızca siyasi konularla sınırlı kalmadığını; Papa’nın genç Ukraynalılara yönelik destek girişimlerinin de gündeme geldiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı, Papa’ya şu sözlerle teşekkür etti:

“Bu görüşme ve halkımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.”

Papa’ya resmi davet: “Ukrayna’ya ziyaret güçlü bir mesaj olur”

Zelenskiy, toplantının sonunda Papa 14’üncü Leo’yu Ukrayna’ya davet etti. Bu ziyaretin hem Ukrayna halkına moral vereceğini hem de uluslararası dayanışmayı pekiştireceğini vurguladı:

“Papa'yı Ukrayna'yı ziyaret etmeye davet ettim. Bu, halkımıza güçlü bir destek sinyali olacaktır.”