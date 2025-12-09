Son Mühür- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Salı günü yedi katlı bir binada yangın çıktı. Yetkililer, yangında 20 kişinin öldüğünü doğruladı.

Orta Cakarta Emniyet birimlerinin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğü ve binada daha fazla olası kurban bulma çabalarının sürdüğü bildirildi.

yangının öğle saatlerinde birinci katta çıktığını ve ardından üst katlara yayıldığını söyledi. Bazı çalışanların o sırada binada öğle yemeği yediğini, bazılarının ise ofisten ayrıldığını belirtti.

Bir dron şirketinin ofisi...



Yangında büyük hasar gören binanın, madencilikten tarıma kadar çeşitli sektörlerdeki müşterilerine hava araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere dron sağlayan Terra Drone Indonesia şirketinin ofisi olduğu öğrenildi.

Endonezya televizyonlarının yayınladığı görüntülerde, onlarca itfaiyecinin içerideki insanları tahliye etmeye çalıştığı, bazılarının ise binadan ceset torbaları taşıdığı görüldü.

Endonezya geçtiğimiz hafta bölgeyi vuran şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sellerde 800'den fazla insanın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.