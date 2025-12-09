Son Mühür - Japonya Coğrafi Bilgi İdaresi, Aomori açıklarında meydana gelen şiddetli depremin merkez üssüne yakın bölgede yer kabuğunu 9 santimetre doğuya kaydırdığını belirledi. Ölçümler, Higashi-dori 2 elektronik jeodezi istasyonunda yapıldı. Raporda, analizlerin kesinliğini doğrulamak için ek çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Pazartesi günü meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem, Honshu ve Hokkaido kıyılarında alarm durumuna yol açtı. Japon Meteoroloji Ajansı, deprem sonrası 70 santimetre yüksekliğinde bir tsunami dalgası kaydetti ve yaklaşık altı saat sonra uyarıyı kaldırdı. Depremin merkez üssü, Aomori’nin doğu kıyısının 54 kilometre açığında belirlendi. Japonya’nın yedi derecelik şiddet ölçeğine göre sarsıntının “altıdan fazla” seviyede olduğu bildirildi.

35 kişi yaralandı

Yetkililer, depremde şu ana kadar 35 kişinin yaralandığını bildirdi. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken bazı yerleşim birimleri geçici olarak tahliye edildi. RIA Novosti’nin Japon Meteoroloji Ajansı verilerinden aktardığı bilgilere göre, ana depremin ardından 14 saat içinde 14 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntılardan en büyüğü 6,4, en küçüğü ise 3,6 büyüklüğündeydi ve 10 ile 50 kilometre derinliklerde meydana geldi.