Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi can kayıplarına ve büyük maddi hasara neden oldu. Çemçemal ilçesinde 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları sırasında sel sularına kapılan bir kişinin akıbeti ise bilinmiyor.

Şiddetli yağışlar kenti felç etti

Süleymaniye’de gün boyu süren sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Kent genelinde birçok ev ve araç su altında kalırken bazı yollar da ulaşıma kapandı.

IKBY Sivil Savunma Müdürlüğü, bölgenin ciddi bir afet tablosuyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Çemçemal’de 2 ölüm, 4 yaralı

Sivil Savunma’nın açıklamasına göre Çemçemal ilçesinde meydana gelen selde:

2 kişi hayatını kaybetti,

4 kişi yaralandı,

Çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

Hayatını kaybedenlerden birinin üzerine duvar devrilmesi, diğerinin ise sel sularında boğulması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kurtarma sırasında bir kişi sel sularına kapıldı

Sel nedeniyle birçok kişi bulundukları bölgelerde mahsur kaldı. Ekipler ip yardımıyla kurtarma çalışması yürütürken, dramatik bir olay yaşandı.

Mahsur kalan kişilerden biri, kurtarılmaya çalışıldığı sırada suyun şiddetiyle dengesini kaybederek sele kapıldı.

Yetkililer, bu kişinin durumuna ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadığını açıkladı.

Ciddi maddi hasar var

IKBY yetkilileri, sel felaketinin bölgede büyük çaplı maddi zarara yol açtığını, evlerin yanı sıra çok sayıda aracın da kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

Arama-kurtarma ekipleri teyakkuzda

Sel sularına kapılan kişinin bulunması için çalışmalar aralıksız sürerken, bölgede yeni yağış riskine karşı ekiplerin yüksek alarm seviyesinde olduğu öğrenildi.

