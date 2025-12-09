Avustralya’da 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanmasını tamamen yasaklayan düzenleme bugün yürürlüğe girdi. Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok’un da aralarında bulunduğu 10 büyük platform, artık 16 yaş altı kullanıcıların hesaplarını kapatmak ve yeni kayıtları engellemekle yükümlü olacak. Dünyada bir ilk olan uygulama teknoloji şirketlerine ağır yaptırımlar getiriyor.

Yasa yürürlükte: Hesaplar kapatılacak, yeni kayıtlar engellenecek

Yeni düzenleme, bugünden itibaren büyük sosyal medya platformlarının 16 yaşından küçük kullanıcıları sistemden çıkarmasını şart koşuyor.

Kapsama giren platformlar:

Facebook

Instagram

YouTube

Snapchat

TikTok

X (eski Twitter)

ve diğer bazı popüler uygulamalar…

Yasaya uymayan şirketleri 49,5 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 33 milyon dolar) kadar varan cezalar bekliyor.

Hükümet, gençlerin platformlardan kaçıp alternatif uygulamalara yönelmesi ihtimaline karşı “yasak listesi genişleyebilir” uyarısında bulundu.

Bluesky gönüllü olarak katıldı

Avustralya'da kullanıcı sayısı düşük olduğu için ilk etapta “düşük riskli” kategoride değerlendirilen Bluesky platformu, düzenlemeden muaf olmasına rağmen 16 yaş altını yasaklama kararını kendisi aldı.

X ise liste dışındaki tek platform olarak, yasal zorunlulukları kabul ettiğini teyit etmeyen tek şirket olmayı sürdürüyor.

Başbakan Albanese’den çocuklara çağrı: “Telefonu bırakın, hayata karışın”

Yasak yürürlüğe girmeden önce halka seslenen Başbakan Anthony Albanese, çocuklara ve gençlere şu mesajı verdi:

“Tatil dönemini fırsata çevirin. Telefonla zaman geçirmek yerine bir spor deneyin, enstrüman çalmayı öğrenin, uzun zamandır okumadığınız bir kitabı açın. En önemlisi; arkadaşlarınız ve ailenizle yüz yüze kaliteli zaman geçirin.”

Albanese, düzenlemenin “gençleri korumak ve dijital bağımlılıkla mücadele etmek için atılmış en güçlü adımlardan biri” olduğunu söyledi.

Sosyal medya yasak planı nasıl ortaya çıktı?

Avustralya’da 16 yaş sınırı fikri, geçen yıl çocuk kullanıcılar arasında yaygınlaşan ölümcül sosyal medya meydan okumaları nedeniyle gündeme geldi.

Ardından yapılan kamuoyu yoklamaları, halkın üçte ikisinin 16 yaş altı yasağı desteklediğini ortaya koydu.

Hükümet ve muhalefetin ortak desteğiyle hazırlanan yasa tasarısı, kasım ayında parlamentonun her iki kanadından da geçti.

Teknoloji devlerinden itiraz: “Çözüm değil, sorun yaratır”

Yasa hazırlık sürecinde teknoloji şirketleri tepki göstermişti:

Meta, düzenlemenin çocukları daha güvenli hâle getirmeyeceğini savundu.

X, yasanın “meşruiyetini” sorguladı.

Buna karşın yasa bugün tam kapsamıyla uygulanmaya başladı.

Dünya yakından takip ediyor: Yeni yasalar yolda

Avustralya’nın radikal adımı uluslararası yankı uyandırdı.

Malezya, Danimarka ve Norveç hükümetleri benzer yaş sınırı düzenlemeleri için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Avrupa Birliği de genç kullanıcıları korumaya yönelik yeni kısıtlamalar için karar aldı.

Ancak uzmanlar hâlâ tartışıyor:

Bu yasak gençleri koruyacak mı, yoksa denetimsiz platformlara göçe mi zorlayacak?

Yüksek Mahkeme’de dava sürüyor

Düzenlemeye karşı açılan dava hâlâ Avustralya Yüksek Mahkemesi’nde görülüyor.

Kararın, dünyanın sosyal medya politikaları üzerinde emsal oluşturabileceği belirtiliyor.