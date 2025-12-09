Analizler, 8 Aralık itibarıyla Meksika Körfezi kıyısındaki bazı benzin türlerinin fiyatlarının son beş yılın en düşük seviyelerine gerilediğini gösteriyor. New York Limanı’nda ise fiyatlar, 2021 Mart’tan bu yana görülmemiş bir düzeye indi. Ortabatı ve Los Angeles gibi farklı bölgelerde de fiyatlar, 2021 başından bu yana kaydedilmeyen seviyelere ulaştı. Bu durum, düşüşün ülke genelinde yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

Fiyatların düşmesinde en önemli etken, arzın yüksek ve talebin düşük olması olarak gösteriliyor. Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, Meksika Körfezi’ndeki benzin stokları geçen yılın aynı haftasına kıyasla 3,75 milyon varil artış gösterdi. Talep tarafında da benzer bir düşüş yaşanıyor. EIA’nın “arz edilen toplam ürün” ölçümüne göre benzin talebi, kasım sonunda hem bir önceki haftaya hem de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 4,7 azaldı. Bu rakam, son yılların kasım sonu ölçümlerinde kaydedilen en düşük seviyelerden biri oldu.

Küresel piyasalarda durum nasıl?