Son Mühür - ABD’de benzin fiyatları, talebin düşmesi ve depo stoklarının artması sonucu son birkaç yılın en düşük seviyelerine geriledi. Enerji piyasası verileri, bu düşüşün ülke genelinde birçok bölgede eş zamanlı olarak görüldüğünü gösteriyor.
Fiyatlar düştü
Analizler, 8 Aralık itibarıyla Meksika Körfezi kıyısındaki bazı benzin türlerinin fiyatlarının son beş yılın en düşük seviyelerine gerilediğini gösteriyor. New York Limanı’nda ise fiyatlar, 2021 Mart’tan bu yana görülmemiş bir düzeye indi. Ortabatı ve Los Angeles gibi farklı bölgelerde de fiyatlar, 2021 başından bu yana kaydedilmeyen seviyelere ulaştı. Bu durum, düşüşün ülke genelinde yaygın olduğunu ortaya koyuyor.
Talepte durgunluk var
Fiyatların düşmesinde en önemli etken, arzın yüksek ve talebin düşük olması olarak gösteriliyor. Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, Meksika Körfezi’ndeki benzin stokları geçen yılın aynı haftasına kıyasla 3,75 milyon varil artış gösterdi. Talep tarafında da benzer bir düşüş yaşanıyor. EIA’nın “arz edilen toplam ürün” ölçümüne göre benzin talebi, kasım sonunda hem bir önceki haftaya hem de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 4,7 azaldı. Bu rakam, son yılların kasım sonu ölçümlerinde kaydedilen en düşük seviyelerden biri oldu.
Küresel piyasalarda durum nasıl?
Analistler, fiyatlardaki düşüşte bir diğer etkili faktörün de ithalattaki azalma olduğunu belirtiyor. Doğu Sahili’ndeki benzin ithalatının 2025 yılında son beş yılın ortalamalarının altında seyrettiği ifade edildi. Avrupa’daki talep artışının ise Atlantik kıyılarına yapılan ithalatı daha da azaltabileceği öngörülüyor.