Rusya’nın Ivanovo bölgesinde 7 kişiyi taşıyan bir askeri nakliye uçağı düşerek kaza yaptı.

Rus basınına göre acil durum yetkilileri, “Ön bilgilere göre Ivanovo Bölgesi’nde Antonov An-22 uçağı düştü. Uçakta 7 kişi bulunuyordu” açıklamasını yaptı. Savunma Bakanlığı ise uçağın yerleşim yeri olmayan bir alana düştüğünü, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini ve kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Öte yandan yetkililer, şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmediğini, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti. İlk tespitlere göre düşen uçağın Rusya Savunma Bakanlığı’na ait olduğu.