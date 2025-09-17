Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev’de Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO ve Batılı partnerlerden sağlanan destek paketlerini açıkladı. Zelenskiy, Ukrayna’nın savaş maliyetlerinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, ilave fonlara duyulan ihtiyacı vurguladı.

NATO’dan milyarlarca dolarlık destek

Zelenskiy, NATO’nun Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programı kapsamında 2 milyar dolardan fazla yardım aldıklarını açıkladı. Ekim ayında ek fon sağlanacağını belirten Ukrayna lideri, “Sanırım toplamda 3,5 hatta 3,6 milyar dolar olacak” dedi.

Patriot ve HIMARS desteği

NATO’nun öncülüğündeki PURL mekanizması çerçevesinde teslim edilecek ABD üretimi silahlar hakkında bilgi veren Zelenskiy, “Bu pakette kesinlikle Patriot füzeleri ve HIMARS için mühimmat bulunacak” ifadelerini kullandı.

“Savaşın yıllık maliyeti 120 milyar dolar”

Ukrayna lideri, devam eden savaşın ülke için büyük bir mali yük getirdiğini hatırlattı. Yıllık maliyetin 120 milyar doları bulduğunu söyleyen Zelenskiy, “Ukrayna’nın bütçesi 60 milyar doları karşılıyor. Önümüzdeki yıl için bir 60 milyar dolara daha ihtiyacımız olacak. A planı bu savaşı bitirmek, B planı ise 120 milyar doları bulmak. Bu gerçekten büyük bir zorluk” değerlendirmesinde bulundu.

Metsola: “Avrupa desteğinden vazgeçmeyecek”

AP Başkanı Roberta Metsola da Rusya’nın saldırılarının şiddetini artırdığını belirterek, “Geçen hafta Kiev’deki hükümet binasını ve ABD delegasyonu binasını hedef aldılar. Rus insansız hava araçları, Polonya ve Romanya hava sahasını ihlal etti” dedi.

Metsola, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya desteğini sürdüreceğini vurgulayarak, “Sizi Avrupa’nın Ukrayna’ya verdiği destekten asla vazgeçmeyeceği konusunda temin ederim” ifadelerini kullandı.

Rusya’ya yeni yaptırımlar yolda

AP Başkanı, Avrupa Birliği’nin Rusya’nın savaş kabiliyetini zayıflatmaya yönelik adımlarına da değindi. 19’uncu yaptırım paketinin hazırlıklarının sürdüğünü belirten Metsola, ayrıca AB’nin Rus petrolü kullanımına tamamen son vermeyi hedeflediğini söyledi.