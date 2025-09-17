Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanatçı Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısı için erişim engeli talebinde bulundu. Bakanlık, şarkının içeriğinin kamu düzeni ve genel sağlığa aykırı olduğunu belirterek Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.

Bakanlık’tan mahkemeye başvuru

5651 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvuruda, şarkının içerik açısından aile kurumuna zarar verebileceği ve toplumsal dengeleri olumsuz etkileyebileceği ileri sürüldü. Dilekçede, “Şarkı sözleri çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebilir, kamu düzenini bozabilir ve toplumda infiale yol açabilir” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlardan CİMER üzerinden şikayet

Başvuruda ayrıca, vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları şikayetlere de dikkat çekildi. Şikayetlerde, şarkı sözlerinin “Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı” olduğu yönünde görüş bildirdikleri aktarıldı.

BTK’ya gönderilmesi talep edildi

Bakanlığın mahkemeye sunduğu dilekçede, şarkıya yönelik erişim engeli kararının verilmesi halinde uygulamanın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gönderilmesi talep edildi. Böylece kararın yürürlüğe alınması için yasal süreç başlatılmış olacak.

Kamuoyunda tartışma yaratması bekleniyor

Sanatçı Mabel Matiz’in “Perperişan” şarkısına getirilen bu erişim engeli talebi, ifade özgürlüğü, sanatın sınırları ve toplumsal değerler açısından kamuoyunda geniş tartışmalara yol açacak gibi görünüyor. Kararın ne yönde sonuçlanacağı ise merak konusu.