Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin kararlılıkla direnişini sürdüreceğini vurgulayarak “Rusya kesinlikle evimizde patron olmayacak.” sözleriyle mesajının altını çizdi. Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 1932-1933 yıllarında eski Sovyet rejiminin Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı açlığa mahkûm ederek yaşamlarını yitirmelerine yol açtığı Holodomor felaketinin kurbanlarını bir kez daha andıklarını ifade etti. Kiev’de gerçekleştirilen anma törenine katıldığını belirten Zelenski, “Bugün saat 16.00'da, Ukraynalıların bulunduğu her yerde, pencerelerin önünde anma mumları yakılacak. İnsanlık tarihinin en korkunç suçlarından birinin kurbanlarına dair milyonlarca kanıt, Ukraynalıların Holodomor'da öldürülen milyonlarca kişiyi unutmadığını ve bu soykırım için Moskova'yı asla affetmeyeceğini gösteriyor.” sözleriyle anmanın önemini vurguladı.

“Ukrayna’yı savunduk, savunuyoruz…”

Zelenski, Holodomor’un hatırasının ulusal bilincin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirerek “Yine değişmeyen ve yine ölüm getiren bir Rusya'ya karşı kendimizi savunuyoruz. Ulusal hafızamızı korumakta birlik olduğumuz gibi savunmamızda da birlik olmalıyız.” ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın bağımsızlığını koruma iradesinin süreceğini belirten Zelenski, “Ukrayna'yı savunduk, savunuyoruz ve her zaman savunacağız. Çünkü burası bizim evimiz. Rusya kesinlikle evimizde patron olmayacak.” diyerek mevcut mücadelenin sürekliliğine vurgu yaptı.

Holodomor ne anlama geliyor?

Ukrayna tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olarak kabul edilen Holodomor, Sovyet lider Josef Stalin’in uyguladığı “kolektivizm” politikası sonucunda 1932-1933 yıllarında milyonlarca insanın açlıktan hayatını kaybetmesiyle tarihe geçti. Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü verilerine göre bu süreçte yaklaşık 4,5 milyon kişi yaşamını yitirdi ve bu rakam ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 13’üne karşılık geldi. Rusçada “açlıktan ölüm” anlamına gelen “Holodomor” ifadesi, dönemin trajedisini sembolize ederken, eski Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko döneminde her yıl kasım ayının son cumartesi günü “Holodomor Kurbanlarını Anma Günü” olarak kabul edilerek ulusal bir hafıza geleneğine dönüştürüldü.