Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın bastırması ve aralarında Türkiye'nin dec bulunduğu müslüman ülke liderlerinin devreye girmesiyle silahların sustuğu Gazze'de, en azından şimdilik kıtlık tehlikesinin azaldığı ortaya çıktı.

Küresel bir açlık izleme örgütü olan Uluslararası Polis Konseyi (IPC)'nin raporuna göre İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 10 Ekim'de sağlanan kırılgan ateşkesin ardından insani yardım ve ticari gıda sevkiyatlarına erişimin iyileşmesiyle Gazze'de artık kıtlık yok.



Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın dört ay önceki son değerlendirmesi, Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık dörtte birini oluşturan 514.000 kişinin kıtlık çektiğini gözler önüne sermişti.

2026'da tehlike sürebilir...



IPC raporunda, "En kötü senaryoda, yani çatışmaların yeniden başlaması ve insani ve ticari yardımların durması durumunda, Gazze Şeridi'nin tamamı Nisan 2026 ortalarına kadar kıtlık riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu durum, devam eden ciddi insani krizi vurgulamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası literatüre bir bölgenin kıtlık bölgesi olarak adlandırılabilmesi için nüfusunun en az yüzde 20'sinin aşırı gıda yetersizliği çekmesi ve her üç çocuktan birinin ciddi derecede yetersiz beslenmesi gerekiyor.

Önümüzdeki 12 ay içinde, Gazze Şeridi genelinde 6-59 aylık yaklaşık 101.000 çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olması ve tedaviye ihtiyaç duyması bekleniyor.