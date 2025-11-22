Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgede son 48 saat içinde düzenlenen saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Böylece ateşkesin ilanından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 318’e, yaralı sayısı ise 788’e yükseldi.

Bakanlık ayrıca kayıp ve ihbar dosyaları üzerinde yapılan incelemelerde 180 kişinin daha İsrail’in önceki saldırılarında hayatını kaybettiğinin belirlendiğini duyurdu.

7 EKİM’DEN BU YANA KAYIPLAR KATLANARAK ARTTI

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların ardından bölgede toplam can kaybı 69 bin 733’e, yaralı sayısı ise 170 bin 863’e ulaştı. Ateşkese rağmen devam eden saldırılar bölgedeki insani krizi derinleştirirken, sivillerin güvenli alan bulmakta zorlandığı ifade ediliyor.