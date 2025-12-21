Son Mühür- Avrupa Komisyonu'nun, Almanya , İtalya ve Çinli ve ABD'li rakiplerle mücadele eden Avrupalı ​​otomobil üreticilerinin yoğun baskısına boyun eğerek, 2035'ten itibaren yeni içten yanmalı motorlu otomobil satışlarına yönelik fiili yasağı kaldırması bekleniyor.

AB yetkilileri tarafından ayrıntıları henüz netleştirilmeye çalışılan bu adımın, fiili yasağın beş yıl ertelenmesine veya süresiz olarak yumuşatılmasına yol açabileceği, resmi ve sektör kaynakları tarafından belirtildi.

Yeşil politikadan geri adım...



2023 yılında yürürlüğe giren ve 2035'ten itibaren 27 üyeli blokta satılan tüm yeni otomobil ve minibüslerin CO2 emisyonu içermemesini zorunlu kılan yasanın muhtemel revizyonu, Avrupa Birliği'nin son beş yıldaki yeşil politikalarından en önemli geri adımını oluşturacaktır.



Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu olan Avrupa Halk Partisi'nin başkanı Manfred Weber "Avrupa Komisyonu, içten yanmalı motorlara yönelik yasağı kaldırmak için net bir öneri sunacak. Bu ciddi bir sanayi politikası hatasıydı" demişti.

Çin'le rekabette geride kaldılar...



Yasağın geri alınması sektörü ikiye böldü. Düşük maliyetli Çinli rakiplerden gelen şiddetli rekabet karşısında hedeflerin gevşetilmesi için Avrupa'nın önde gelen otomotiv şirketlerinin yoğun baskı uyguladığı belirtiliyor.

2023 yasası, içten yanmalı motorlardan bataryalara veya yakıt hücrelerine geçişi hızlandırmak ve hedeflere ulaşamayan otomobil üreticilerine para cezası vermek amacıyla tasarlanmıştı.